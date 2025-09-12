Intendente y concejal, a las piñas en el medio de la calle: dónde fue y qué pasó
Ambos funcionarios se fueron a las manos y todo quedó filmado por un celular.
Este jueves se dio un hecho bochornoso en Coronel Brandsen, cuando el jefe comunal, el camporista Fernando Raitelli, mantuvo una discusión en la calle y terminó a las trompadas con el concejal Lucas Bronicardi, por motivos que no quedan del todo claros.
La disputa se dio en un local partidario estaban descargando mercadería y el funcionario llegó en su camioneta, comenzó a sacar fotos y quiso acercarse a saludar. “Parás para hacer quilombo nada más”, le gritaron.
Raitelli llegó al local partidario y saludó al concejal, quien le recriminó: “No lo voy a saludar. ¿Con qué permiso está sacando fotos?”. “Soy el intendente del pueblo yo”, respondió el funcionario y le pidió a la gente que lo acompañaba que llame a la policía. Acto seguido, le pegó al celular con el que Bronicardi estaba filmando y fue apartado de la escena por sus allegados.
Mientras el intendente se retiraba, ambos continuaron intercambiando insultos. Raitelli le gritó: “Andá a laburar, delincuente. Chorro. Hacés quedar mal al gobernador”. Por otra parte, Bronicardi y personas de local afirmaron: “Tranquilizate, tarado. Sinvergüenza. Parás para hacer quilombo nada más”.
Testigos relataron al medio local Infocielo, el cruce empezó cuando Raitelli pasó por el frente del local y vio que estaban descargando mercadería enviada desde la Provincia, y dijo: "Ven cómo me cagan de Provincia, le dan mercadería a este que me hace la interna“.
La pelea se dio a conocer por Bronicardi, que compartió en sus redes sociales las grabaciones que hizo de su encuentro con el intendente. “Hago público este video para que todo Brandsen sea testigo de la persecución política del intendente. Violento, una mujer golpeada”, escribió en su cuenta de Instagram.
El intendente de Brandsen negó haber iniciado la pelea y denunció una agresión de militantes opositores
Tras los incidentes, Raitelli publicó un video en sus redes sociales en el que relató el episodio y contó que radicó una denuncia penal. “Hoy a la tarde yo transitaba por la calle Ituzaingó de Brandsen junto a mi hija Isabella de 5 años y la directora de ceremonial de la Municipalidad. Nos encontramos con un camión mal estacionado en el centro, incumpliendo con una ordenanza, y un montón de militantes del Frente Grande que militan con el concejal Lucas Bronicardi, haciendo un pasamanos de mercadería”, comenzó.
Raitelli relató que se acercó de manera “amable” al chofer del vehículo y que en ese momento apareció Brunicardi “con un grupo de militantes”, quienes habrían intentado agredirlo. “Uno de sus militantes me pegó un golpe de puño, hicimos la denuncia penal correspondiente”, señaló.
El jefe comunal aclaró que en ningún momento respondió con violencia y remarcó que su deber es “hacer cumplir las ordenanzas”. Además, rechazó las versiones sobre una pelea a golpes: “No hubo heridos ni golpes de puño porque un militante de su mismo espacio evitó que me pegaran”, afirmó.
“De ninguna manera voy a aceptar que me agredan ni que se difunda información falsa. Simplemente, quería aclarar la situación”, concluyó.
Por su parte, Bronicardi también dio su perspectiva sobre lo sucedido. “Estaba el camión del ministerio esperando alimentos en nuestro local como cada 40 días. Nosotros hacemos esto en silencio. Después apareció el intendente con una actitud patotera, como de película. Nosotros ya sufrimos todo este tipo de situaciones”, dijo en TN y cerró: “Él responde a la Cámpora y yo al gobernador”.
