Intendente y concejal, a las piñas en el medio de la calle: dónde fue y qué pasó

INTENDENTE Y CONCEJAL A LAS PIÑAS

Testigos relataron al medio local Infocielo, el cruce empezó cuando Raitelli pasó por el frente del local y vio que estaban descargando mercadería enviada desde la Provincia, y dijo: "Ven cómo me cagan de Provincia, le dan mercadería a este que me hace la interna“.

La pelea se dio a conocer por Bronicardi, que compartió en sus redes sociales las grabaciones que hizo de su encuentro con el intendente. “Hago público este video para que todo Brandsen sea testigo de la persecución política del intendente. Violento, una mujer golpeada”, escribió en su cuenta de Instagram.

El intendente de Brandsen negó haber iniciado la pelea y denunció una agresión de militantes opositores

Tras los incidentes, Raitelli publicó un video en sus redes sociales en el que relató el episodio y contó que radicó una denuncia penal. “Hoy a la tarde yo transitaba por la calle Ituzaingó de Brandsen junto a mi hija Isabella de 5 años y la directora de ceremonial de la Municipalidad. Nos encontramos con un camión mal estacionado en el centro, incumpliendo con una ordenanza, y un montón de militantes del Frente Grande que militan con el concejal Lucas Bronicardi, haciendo un pasamanos de mercadería”, comenzó.

Raitelli relató que se acercó de manera “amable” al chofer del vehículo y que en ese momento apareció Brunicardi “con un grupo de militantes”, quienes habrían intentado agredirlo. “Uno de sus militantes me pegó un golpe de puño, hicimos la denuncia penal correspondiente”, señaló.

El jefe comunal aclaró que en ningún momento respondió con violencia y remarcó que su deber es “hacer cumplir las ordenanzas”. Además, rechazó las versiones sobre una pelea a golpes: “No hubo heridos ni golpes de puño porque un militante de su mismo espacio evitó que me pegaran”, afirmó.

“De ninguna manera voy a aceptar que me agredan ni que se difunda información falsa. Simplemente, quería aclarar la situación”, concluyó.

Por su parte, Bronicardi también dio su perspectiva sobre lo sucedido. “Estaba el camión del ministerio esperando alimentos en nuestro local como cada 40 días. Nosotros hacemos esto en silencio. Después apareció el intendente con una actitud patotera, como de película. Nosotros ya sufrimos todo este tipo de situaciones”, dijo en TN y cerró: “Él responde a la Cámpora y yo al gobernador”.