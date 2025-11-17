Interna libertaria: Patricia Bullrich criticó a Victoria Villarruel por "no tomar partido" por el Gobierno

victoria villarruel 3

En ese marco, y para comenzar a prepara el terreno para los debates que se vienen Bullrich y Villarruel mantuvieron un encuentro, que desde el oficialismo definieron como "institucional".

"Queremos que la vicepresidenta nos ayude a lograr que esas leyes salgan", sentenció la ministra sobre su encuentro. Por su parte, Villarruel sostuvo que su trabajo es colaborar y que no tiene facultades para obstaculizar las iniciativas que el Gobierno busque aprobar.

Bullrich, además, sostuvo que su expectativa en la cámara Alta apunta a "garantizar" los consensos necesarios. "Es una tarea muy diferente, que la conozco, pero me tengo que acostumbrar", concluyó respecto a las diferencias entre la labor parlamentaria y su actual rol como funcionaria nacional.