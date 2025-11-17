Interna libertaria: Patricia Bullrich criticó a Victoria Villarruel por "no tomar partido" por el Gobierno
Patricia Bullrich comenzó a marcarle la cancha a Victoria Villarruel de cara a los duros debates que el gobierno de Javier Milei encarará a partir del 10 de diciembre en el periodo de sesiones extraordinarias.
La interna de La Libertad Avanza (LLA) está más viva que nunca. La ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa, Patricia Bullrich, echó más leña al fuego y avivó todavía más la feroz pelea que el gobierno de Javier Milei mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Tras reunirse con la presidenta del Senado, Bullrich fue lapidaria. Tras reunirse con Villarruel el viernes pasado Bullrich aseguró en diálogo con LN+ que "es una reunión donde las miradas respecto de cómo encarar el futuro, son miradas que tienen una cierta diferencia en el sentido que ella se coloca como vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, pero sin de alguna manera tomar partido”.
Bullrich acusó a Villarruel "no tomar partido" por el gobierno de Milei y utilizó al figura del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para marcar un contrapunto con lo que sucede en el Senado.
"Me parece que el objetivo que voy a buscar conjuntamente con todo nuestro bloque es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento porque no hace falta, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que Argentina crezca cada vez más", insistió y remarcó la necesidad de "construir una mayoría".
El próximo 10 de diciembre Bullrich dejará su cargo al frente del Ministerio de Seguridad para asumir su banca como senadora y se pondrá al frente del debate en la Cámara Alta de la cargada agenda que el gobierno libertario quiere discutir en sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria como puntos más altos.
En ese marco, y para comenzar a prepara el terreno para los debates que se vienen Bullrich y Villarruel mantuvieron un encuentro, que desde el oficialismo definieron como "institucional".
"Queremos que la vicepresidenta nos ayude a lograr que esas leyes salgan", sentenció la ministra sobre su encuentro. Por su parte, Villarruel sostuvo que su trabajo es colaborar y que no tiene facultades para obstaculizar las iniciativas que el Gobierno busque aprobar.
Bullrich, además, sostuvo que su expectativa en la cámara Alta apunta a "garantizar" los consensos necesarios. "Es una tarea muy diferente, que la conozco, pero me tengo que acostumbrar", concluyó respecto a las diferencias entre la labor parlamentaria y su actual rol como funcionaria nacional.
