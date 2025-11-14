El "espacio preferencial" que Patricia Bullrich le reclamó a Victoria Villarruel

Y concluyó: “En lo que viene, haré todo lo necesario para que avance la agenda que los argentinos votaron y para que el cambio que eligieron siga firme en su camino”; es decir, que tratará ser garante parlamentaria de la continuidad del ajuste impulsado por Javier Milei.

La opinión de Victoria Villarruel

Previamente y por su parte, Victoria Villarruel declaró a la prensa que con Patricia Bullrich “conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señalando que “a mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones a la Cámara”.

En esa misma línea destacó que mantendrá una política de puertas abiertas ante todos los bloques de la cámara alta: “Cada uno de los senadores van a tener las puertas de mi despacho abiertas, vamos a colaborar en todo lo que podamos para que se sientan cómodos. Han sido elegidos por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad”.

patricia bullrich victoria villarruel Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.