Patricia Bullrich celebró el veredicto contra los Sena y apuntó al " silencio de cierto feminismo"

Tres colaboradores del Clan Sena también fueron condenados por el jurado chaqueño: Gustavo Obregón por encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González, y Gustavo Melgarejo del delito de encubrimiento simple.

En tanto, Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable, por lo que su abogada defensora, Celeste Ojeda, pidió que se dicte la absolución de su asistida y la jueza técnica Dolly Fernández accedió, ordenando su inmediata libertad.

Finalmente, las penas que deberá cumplir cada uno de los imputados hallados culpables este sábado serán determinaras en una audiencia de cesura que convocará la jueza Fernández en los próximos días.

clan sena condenado Emerenciano y César Sena, y Marcela Acuña, al momento del veredicto.