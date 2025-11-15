Patricia Bullrich celebró el veredicto contra los Sena y apuntó al " silencio de cierto feminismo"
La ministra de Seguridad aseguró que los Sena se sentían "feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente", pero "la Justicia fue clara y ejemplar".
Como se sabe, este sábado se expidió el jurado popular que debía hallar culpables o inocentes a los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, habiendo declarado culpables a seis de los procesados; entre ellos, a Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, y el hijo de ambos, autor material del crimen.
Una vez conocido el veredicto tras la deliberación que se inició el viernes último, Patricia Bullrich celebró la condena a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes del clan, calificando que se hizo justicia “clara y ejemplar”.
"Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, indicó la ministra de Seguridad en redes sociales, señalando que “estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.
Para Bullrich, “a Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, concluyó la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA).
Veredicto del jurado: seis culpables y una sola inocente
César Sena, quien era pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres lo fueron en carácter de partícipes primarios del mismo delito.
Tres colaboradores del Clan Sena también fueron condenados por el jurado chaqueño: Gustavo Obregón por encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González, y Gustavo Melgarejo del delito de encubrimiento simple.
En tanto, Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable, por lo que su abogada defensora, Celeste Ojeda, pidió que se dicte la absolución de su asistida y la jueza técnica Dolly Fernández accedió, ordenando su inmediata libertad.
Finalmente, las penas que deberá cumplir cada uno de los imputados hallados culpables este sábado serán determinaras en una audiencia de cesura que convocará la jueza Fernández en los próximos días.
