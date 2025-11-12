Patricia Bullrich le pidió a Victoria Villarruel que "no boicotee" a La Libertad Avanza en el Senado

victoria villarruel

Pero, ¿qué temas tiene pendiente en el Senado La Libertad Avanza?

"Creo que se insistirá con Ficha Limpia, quedó pendiente... recuerdo que estaba convencida que se votaba pero no se votó y fue una decepción. Me llamaban y me preguntaban ‘¿qué hicieron?’, pero nosotros no sabíamos nada... Qué sé yo qué pasó, fue muy feo", señaló la otrora presidenta del PRO.

De más está decir que el Senado también tendrá que tratar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Ese tema será central en las sesiones extraordinarias que fueron convocadas para el 11 de diciembre próximo.

La funcionaria recordó que durante la campaña electoral se comprometió a impulsar el proyecto de Ficha Limpia. "A la gente le interesa mucho. Quedó desencantada cuando no se aprobó. Yo recuerdo como el día de hoy... eran como las 12 de la noche, estábamos en casa mirando la tele, todos convencidos de que se votaba, y no se votó. Y fue una decepción", insistió.

Para Patricia Bullrich, el Gobierno volverá a la carga con la propuesta pese a ese traspié parlamentario.