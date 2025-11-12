Patricia Bullrich le pidió a Victoria Villarruel que "no boicotee" a La Libertad Avanza en el Senado
Falta menos de un mes para que la ministra de Seguridad se convierta en senadora por el oficialismo. Este viernes se reunirá con la titular de la Cámara alta.
Patricia Bullrich está a menos de un mes de asumir su banca en el Senado como parte del oficialismo, y una vez en el hemiciclo se encontrará cara a cara con la titular de la Cámara alta del Congreso, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El momento será crucial dado el avance de una y el retroceso de la otra en relación al Presidente y su entorno.
"La relación es una relación que ha sido, digamos, de distancia entre el Gobierno y la Vicepresidente. De todo el Gobierno, porque a mí ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, que son las ideas por las que ella está en ese lugar", sentenció esta semana la flamante senadora.
"Ese va a ser nuestro pedido: que nos ayude, no que nos boicotee", agregó la todavía ministra de Seguridad de la Nación en declaraciones radiales.
"El viernes al mediodía tengo una reunión con ella. Me llamó el secretario parlamentario. Yo tengo que ir a hacer unos trámites (al Senado), presentar unas fotos y qué se yo, y me dijo que la Vicepresidenta quería hablar conmigo y voy a estar ahí", reveló.
"Si uno construye una mayoría el Presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, siempre es mejor que colabore, que nos haga las cosas más fáciles", reforzó Patricia Bullrich.
Pero, ¿qué temas tiene pendiente en el Senado La Libertad Avanza?
"Creo que se insistirá con Ficha Limpia, quedó pendiente... recuerdo que estaba convencida que se votaba pero no se votó y fue una decepción. Me llamaban y me preguntaban ‘¿qué hicieron?’, pero nosotros no sabíamos nada... Qué sé yo qué pasó, fue muy feo", señaló la otrora presidenta del PRO.
De más está decir que el Senado también tendrá que tratar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Ese tema será central en las sesiones extraordinarias que fueron convocadas para el 11 de diciembre próximo.
La funcionaria recordó que durante la campaña electoral se comprometió a impulsar el proyecto de Ficha Limpia. "A la gente le interesa mucho. Quedó desencantada cuando no se aprobó. Yo recuerdo como el día de hoy... eran como las 12 de la noche, estábamos en casa mirando la tele, todos convencidos de que se votaba, y no se votó. Y fue una decepción", insistió.
Para Patricia Bullrich, el Gobierno volverá a la carga con la propuesta pese a ese traspié parlamentario.
