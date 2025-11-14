Un encuentro clave en el Senado: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich sellaron un acuerdo político

En julio, Bullrich y Villarruel protagonizaron un fuerte cruce en X durante el debate por tres proyectos opositores —aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad— que habían sido rechazados por Javier Milei. En aquel momento, Bullrich cuestionó que Villarruel asistiera a una sesión que el Ejecutivo consideraba ilegítima, mientras la vicepresidenta le respondió recordándole su militancia en Montoneros durante los años setenta. Ese episodio había marcado un nivel alto de tensión interna que ahora ambas buscan atenuar.

Aunque no se detallaron los acuerdos concretos surgidos de la reunión, el gesto político apunta a ordenar la convivencia del bloque en un contexto legislativo que será complejo. Con reformas estructurales en carpeta y un Senado que tendrá reconfiguración de fuerzas, la sintonía entre Villarruel y Bullrich se vuelve indispensable para sostener la agenda oficialista.