Itai Hagman: "En un año y medio, este gobierno acumuló más escándalos de corrupción que ningún otro"

En lo económico, el diputado consideró que la administración “está sosteniendo con alfileres el esquema financiero” y criticó la dependencia del gobierno de medidas transitorias para mantener la estabilidad. “Todo lo que hicieron hasta ahora fue combustible prestado: primero la recesión, después el blanqueo, ahora el endeudamiento con el FMI por 20 mil millones de dólares. Siempre ganan tiempo, pero eso termina explotando. Lo vimos con Macri, en los 90, en la dictadura. Este modelo está condenado al fracaso”, aseguró, señalando que el aparato financiero del país se encuentra en un estado crítico y que la estrategia oficial solo pospone la confrontación con los problemas estructurales.

Por último, Hagman cuestionó el reciente discurso de Milei en Rosario, donde hizo referencia a “orcos y cucas”, y lo vinculó a un mecanismo de distracción política. “Es el mismo recurso que usó Macri: cuando la economía se desmorona, le echan la culpa a la oposición. Pero la gente no es tonta, sabe que su vida cotidiana empeoró y que lo que le prometieron nunca llega”, concluyó, dejando en evidencia su preocupación por la combinación de populismo discursivo y falta de gestión concreta frente a los problemas que afectan a la población.