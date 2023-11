Jaime Bayly contó todo lo que no se vio de su entrevista a Milei

Qué dijo Jaime Bayly de su entrevista a Milei

bayly backstage entrevista milei

“Milei llegó con bastante tardanza. De hecho, incluso había contratado a una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Gracias Jime”, comenzó diciendo, diferenciando al diputado de su empleada. Luego continuó su relato sobre el contexto de la entrevista, con énfasis en la tardanza del candidato: “Pero Milei llegó impuntualmente. Su maquilladora desplegó los accesorios, el espejo, las luces, abrió los estuchitos y lo maquilló, pero Milei ya había llegado tarde. Y el maquillaje me sorprendió, duró muchísimo”.

Dejando atrás el episodio que lo alteró en la previa, Bayly pasó directamente al reportaje. Con respecto a éste, dijo que el líder liberal se puso a desglosar temáticas sobre las que él no le había preguntado y compartió las complicaciones con las que se encontró cuando intentó interrumpirlo.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló el periodista, en un tono que dejaba ver su hastío.

Y añadió: “Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”.

Finalmente, se refirió a otro de los momentos en los que sintió incomodidad durante el encuentro. Así lo contó: “Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”.