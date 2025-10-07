Javier Milei acató la decisión de la Corte Suprema: Fred Machado será juzgado en Estados Unidos

Según un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, el mandatario dio instrucciones directas a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete para que procedan de forma inmediata a la ejecución de la medida judicial. Esto incluye llevar a cabo todas las gestiones administrativas y diplomáticas indispensables para concretar la extradición, tal como lo establece el marco legal vigente.