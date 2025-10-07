Javier Milei acató la decisión de la Corte Suprema: Fred Machado será juzgado en Estados Unidos
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno puso a disposición todo lo necesario para "dar cumplimiento a la decisión judicial".
El Gobierno nacional comunicó hoy su acatamiento a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que autorizó la extradición de Federico Andrés Machado -más conocido como Fred Machado- a los Estados Unidos. Allí, el empresario argentino es requerido por una investigación que involucra delitos federales.
Según un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, el mandatario dio instrucciones directas a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete para que procedan de forma inmediata a la ejecución de la medida judicial. Esto incluye llevar a cabo todas las gestiones administrativas y diplomáticas indispensables para concretar la extradición, tal como lo establece el marco legal vigente.
En este sentido, el escrito comienza diciendo que "el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales".
Y agrega: "El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley".
Finalmente, concluye: "La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional".
Cabe señalar que esta decisión de la Suprema Corte tiene lugar luego de que el vínculo entre Fred Machado y José Luis Espert obligara al diputado a bajar su candidatura para las próximas elecciones legislativas nacionales, que tendrán lugar el próximo 26 de octubre.
