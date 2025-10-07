Allanaron la casa de Fred Machado y lo detuvieron para ser extraditado a Estados Unidos

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a Fred Machado para que sea juzgado en Estados Unidos y el acatamiento por parte del presidente Javier Milei, la Policía Federal allanó el domicilio del empresario y narco argentino y lo detuvo, mientras se disponía a realizar una entrevista para un medio televisivo, según lo revelado por Diego Brancatelli en "Argenzuela" (C5N).