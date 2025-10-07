Allanaron la casa de Fred Machado y lo detuvieron para ser extraditado a Estados Unidos
El narco vinculado a José Luis Espert fue sorprendido en su casa de Viedma, Río Negro, mientras daba una entrevista para un medio televisivo.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a Fred Machado para que sea juzgado en Estados Unidos y el acatamiento por parte del presidente Javier Milei, la Policía Federal allanó el domicilio del empresario y narco argentino y lo detuvo, mientras se disponía a realizar una entrevista para un medio televisivo, según lo revelado por Diego Brancatelli en "Argenzuela" (C5N).
Nota en desarrollo.-
