Lali Espósito se burló de Javier Milei tras su "show" en el Arena de Villa Crespo: "Payaso"

Como fondo musical del video, Lali eligió su canción "Payaso", enfocándose en una parte cuya letra resultó particularmente provocadora en el contexto actual y a la disputa que tiene con Milei desde el comienzo de su mandato. La parte seleccionada fue: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.