Alarma en La Plata por fuerte olor a gas: se evacuó un colegio

De acuerdo a lo que precisaron desde la compañía, el olor podría ser producto de alguna fuga de gas licuado, es decir, una garrafa o el derrame de mercaptano, el químico que se le agrega al gas darle el olor característico.

la plata gas

“El gas natural en su origen no tiene olor, se le agrega mercaptano para darle ese olor típico como medida de seguridad para que vos olfativamente puedas detectar una fuga. Ese químico es un producto hiperconcentrado que si derramás apenas unas gotas en la vía pública generás que varias cuadras a la redonda sientan el olor”, subrayaron voceros de Camuzzi. Ambas hipótesis aún son investigadas.

La situación generó un fuerte revuelo en la zona, ya que todo sucedió en un horario clave por el inicio de la jornada escolar, universitaria y laboral de muchos de los vecinos de la ciudad y la región. Por lo pronto, resta esperar ahora que los especialistas determinen a ciencia cierta cuál fue la causa del inusual suceso.