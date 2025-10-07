Alarma en La Plata por fuerte olor a gas: se evacuó un colegio
Los vecinos del centro de La Plata amanecieron con un fuerte olor a gas que encendió alarmas. La explicación de la empresa Camuzzi.
Un fuerte olor a gas puso en vilo esta mañana al centro de La Plata. La situación encendió las alarmas entre los vecinos que iniciaban la jornada laboral y la empresa Camuzzi desplegó un importante operativo en pleno centro para tratar de determinar qué fue lo que pasó.
Según informaron fuentes de Camuzzi a El Editor Platense, cuadrillas de la compañía se hicieron presentes rápidamente en la zona y trabajaban contrarreloj para llevar tranquilidad a los vecinos. Tras la inspección de los agentes, desde la empresa confirmaron que no se trata de una fuga de gas natural.
En este marco, a raíz del episodio, se dispuso de manera preventiva la evacuación del Colegio San José, ubicado en calle 11 , mientras las autoridades y personal especializado evaluaban la situación.
Desde Camuzzi aclararon que hasta el momento no se detectó ninguna fuga de gas natural. “Todavía estamos trabajando para determinar qué pasó, pero todo indica que no se trata de un hecho vinculado al gas natural”, informaron voceros de la firma.
De acuerdo a lo que precisaron desde la compañía, el olor podría ser producto de alguna fuga de gas licuado, es decir, una garrafa o el derrame de mercaptano, el químico que se le agrega al gas darle el olor característico.
“El gas natural en su origen no tiene olor, se le agrega mercaptano para darle ese olor típico como medida de seguridad para que vos olfativamente puedas detectar una fuga. Ese químico es un producto hiperconcentrado que si derramás apenas unas gotas en la vía pública generás que varias cuadras a la redonda sientan el olor”, subrayaron voceros de Camuzzi. Ambas hipótesis aún son investigadas.
La situación generó un fuerte revuelo en la zona, ya que todo sucedió en un horario clave por el inicio de la jornada escolar, universitaria y laboral de muchos de los vecinos de la ciudad y la región. Por lo pronto, resta esperar ahora que los especialistas determinen a ciencia cierta cuál fue la causa del inusual suceso.
