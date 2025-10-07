Javier Milei elogió a Diego Santilli en la inauguración de una fábrica de papas fritas

El Presidente puso ejemplo el Plan Bandera que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, impulsado por la ministra y acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Pullaro.

Acto seguido, resaltó: "Ese compromiso con la seguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada, hoy, por alguien que sabe del tema de seguridad, y que lo hizo exitosamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el queridísimo "El Colo" Santilli”.

Por otro lado, el Presidente se expresó ampliamente sobre la inauguración. Explicó que se trata de “la planta procesadora de papa más moderna en Latinoamérica, que exportará a toda la región y potenciará la producción de más de 100 productores locales, además de generar 3.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, y agradeció a las autoridades de la compañía Mike Smith, Marc Schroeder y Romina Broda “por apostar por la Argentina para expandirse”.

“Este aumento de su capacidad de producción y de ventas genera un beneficio para todas las partes”, resaltó Milei, y remarcó que “este es el camino: la inversión privada en negocios rentables que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía”.

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Milei subrayó el “importante trabajo de saneamiento macroeconómico y de baja del riesgo país que llevamos adelante y que ahora se vio frenado por la acción de la política, que en los últimos siete meses lo único que hace es tratar de romper el equilibrio macroeconómico”.

En ese sentido cuestionó que “en el primer semestre del año la actividad se expandió al 6,5%, y ahora está estancada por culpa de la actitud obstruccionista, destructiva y destituyente del Congreso de la Nación”.

“La irresponsabilidad de la política nos robó a los argentinos el fruto de nuestro esfuerzo, y este Gobierno está empecinado en recuperarlo. Para lograrlo, solo hay un camino: defender el orden fiscal”, sostuvo.

El Presidente ratificó que “nuestro camino es el de liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado. Liberar la economía significa sacarle menos a los ciudadanos vía impuestos y burocracia, para que los argentinos puedan decidir por su propia cuenta cómo aprovechar”. Y aseguró que “la inflación, que es el impuesto más regresivo y violento que ha generado la corporación política, para mediados del año que viene va a ser historia”.

“Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esta gente si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

“Nosotros estamos diciendo que vamos a bajar impuestos y que, si podemos continuar con esta gestión y este manejo de la macroeconomía, de acá al año 2031, le vamos a devolver al sector privado 500 mil millones de dólares en impuestos”, prometió.

"En este 2025, empezamos a poner de pie a la Argentina por última vez. Tenemos la oportunidad histórica de adoptar las ideas de la libertad de una vez por todas, para generar cientos de miles de puestos de trabajo de acá a 10 años, para que vuelvan los dos millones de argentinos que se fueron en la última década, y para que ninguno más se vea obligado a buscar en otro lado lo que su propio país le está negando”, cerró.