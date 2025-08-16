Leonardo Sbaraglia habló del gobierno de Javier Milei: "Una pesadilla"

Menem era "todo lo contrario”, indicó, calificándolo como “un tipo conciliador y muy persuasivo… Era un tipo que estaba abierto y que apostaba todo el tiempo a la conciliación, al encuentro, al diálogo", agregó.

Al referirse a la tendencia política más o menos global, que ha girado a la derecha extrema en varios países del llamado primer mundo, el acto dijo: “Al margen de Menem y de Milei, de la mano de Donald Trump, Marine Le Pen y la premier italiana (Giorgia Meloni), el mundo está tendiendo a una derechización tremenda, y eso es lo preocupante. Estamos todos un poco shockeados, impactados", se sinceró.