Leonardo Sbaraglia habló del gobierno de Javier Milei: "Una pesadilla"
El protagonista de la serie "Menem" comparó al riojano con el actual mandatario anarcocapitalista, afirmando que Milei "es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico".
Leonardo Sbaraglia, uno de los actores argentinos más reconocidos internacionalmente, se encuentra en México grabando la segunda temporada de la serie "Las azules", que narra la historia del primer cuerpo policial femenino dentro de la conservadora sociedad mexicana de la década de 1970, producida por la señal Apple TV+.
En ese marco brindó una entrevista para un canal de streaming en la que habló de sus proyectos actuales, como la serie "Menem", donde interpreta al personaje principal. Y a propósito del expresidente argentino, expresó su preocupación por la situación política y social que atraviesa la Argentina.
"Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro. Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina", declaró.
Sbaraglia afirmó que "Milei se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico".
En ese sentido, puso como ejemplo "todo lo que está pasando los miércoles; el nivel de represión que hay en las marchas de jubilados”, se lamentó, señalando que “desde mi punto de vista, está todo al revés".
Menem era "todo lo contrario”, indicó, calificándolo como “un tipo conciliador y muy persuasivo… Era un tipo que estaba abierto y que apostaba todo el tiempo a la conciliación, al encuentro, al diálogo", agregó.
Al referirse a la tendencia política más o menos global, que ha girado a la derecha extrema en varios países del llamado primer mundo, el acto dijo: “Al margen de Menem y de Milei, de la mano de Donald Trump, Marine Le Pen y la premier italiana (Giorgia Meloni), el mundo está tendiendo a una derechización tremenda, y eso es lo preocupante. Estamos todos un poco shockeados, impactados", se sinceró.
