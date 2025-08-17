Kicillof recordó a San Martín y pidió defender "la soberanía, los recursos y la igualdad"

Quienes no están son Sergio Massa, quien ya lo había anticipado días atrás, ni tampoco Máximo Kirchner. La lista tampoco incluye intendentes.

En cuanto a la unidad del peronismo, la lista tiene a dos dirigentes de La Cámpora (Pietragalla y Díaz) y dos representantes sindicales (SIley y Palazzo). García y Propato, afines a Cristina Kirchner; Miño de Patria Grande, además de Grabois; Yasky y Moyano, por el lado de Axel Kicillof; y López, Galmarini y Salzman, del Frente Renovador.

Tatiana se presenta como el candidato de la unidad, que representa a todos los sectores de la interna. "Voy a poner mi mejor esfuerzo y a escuchar a todo el mundo. Vamos a expresar la oposición y la esperanza de futuro", dijo.

Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de este sábado comenzarán a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu.

Fuerza Patria: la lista de candidatos a Diputados en provincia de Buenos Aires

1. Taiana, Jorge

2. Lopez, Jimena

3. Grabois, Juan

4. Siley, Vanesa

5. Palazzo, Sergio

6. García, Teresa

7. Pietragalla, Horacio

8. Propato, Agustina

9. Moyano, Hugo (hijo)

10. Díaz, Fernanda

11. Galmarini, Sebastián

12. Miño, Fernanda

13. Yasky, Hugo

14. Salzman, Marina

15. Trotta, Nicolás