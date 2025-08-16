Para recordar a José de San Martín, el embajador en España gritó "¡Viva el rey!"

El polémico episodio ocurrió en Cádiz, desde donde el Padre de la Patria emprendió el regreso a América y donde el embajador fue el orador principal tras ofrecer una ofrenda floral junto al alcalde local, Bruno García de León, ante el monumento que en esa ciudad recuerda a San Martín.

El exabrupto del diplomático que, por cierto, tiene ciudadanía española, se produjo en un contexto de máxima solemnidad patriótica, lo que acentuó la sorpresa y el malestar entre los argentinos presentes: más de uno no daba crédito a sus oídos.

"¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!", citó el embajador libertario, quien envalentonado lanzó lo que pareció un grito de guerra antiamericano, repetido una y otra vez por el invasor durante las luchas por la independencia: "¡Viva el rey!"

La cuenta oficial en redes sociales de la Embajada argentina en España destacó en su publicación el discurso del embajador sobre los lazos históricos y la frase de San Martín, pero no hizo ninguna referencia a la proclama que generó el escándalo.