Javier Milei, obsesionado con "Homo Argentum": elogios durante una conferencia internacional libertaria

Javier Milei, obsesionado con "Homo Argentum"

El Presidente decidió volver a destacar el film recientemente estrenado, asegurando haberlo visto en varias oportunidades. "La vi no solo con los diputados sino que también la vi de nuevo con mis funcionarios. Es excepcional", afirmó.

Milei sostuvo que "la película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión", y remarcó: "La más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social".

De esta manera, el Presidente aprovechó el film de Guillermo Francella e insistió en su postura. "La justicia social es un robo, es injusta y criminal", remarcó.

En esta línea, el mandatario afirmó que su Gobierno está "ganando la batalla cultural", y apuntó con firmeza: "Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son".

