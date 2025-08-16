Javier Milei, obsesionado con "Homo Argentum": elogios durante una conferencia internacional libertaria
El Presidente habló en la Liberty International World Conference en Buenos Aires, y tras revelar haber visto dos veces el film, hizo una crítica contra la Justicia Social.
En el marco de su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires, el presidente Javier Milei no pudo evitar referirse a "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella que ha generado críticas negativas, pero que el libertario dijo haber visto dos veces, incluso con dirigentes y funcionarios.
El mandatario, principal orador de la segunda jornada del evento organizado por la International Society for Individual Liberty (ISIL), expuso ante destacados exponentes del liberalismo. Mientras la economía tambalea y en pleno escándalo por las muertes por fentanilo contaminado decidió hacer una crítica cinematográfica en la reunión global.
"La economía se está expandiendo todos los días, mientras aumentan de forma importantes los salarios y las jubilaciones las multiplicamos por cuatro", aseguró Milei en el repaso de los supuestos logros de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
El libertario, una vez más, cargó contra sus detractores, al tiempo que lamentó que "tienen el tupé de criticar al milagro argentino". También, sostuvo: "Estamos haciendo lo que ha funcinoado en el mundo a lo largo de la historia, haciendo oídos sordos a las críticas hipócritas".
"La casta ve como a cada minuto se desvanece alguno de sus privilegios", exclamó el líder de LLA que lleva a Patricia Bullrich como candidata a senadora. Y sobre las elecciones, sentenció: "El kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires es el que peor encarna el modelo que llevó a la decadencia argentina".
Javier Milei, obsesionado con "Homo Argentum"
El Presidente decidió volver a destacar el film recientemente estrenado, asegurando haberlo visto en varias oportunidades. "La vi no solo con los diputados sino que también la vi de nuevo con mis funcionarios. Es excepcional", afirmó.
Milei sostuvo que "la película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión", y remarcó: "La más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social".
De esta manera, el Presidente aprovechó el film de Guillermo Francella e insistió en su postura. "La justicia social es un robo, es injusta y criminal", remarcó.
En esta línea, el mandatario afirmó que su Gobierno está "ganando la batalla cultural", y apuntó con firmeza: "Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son".
