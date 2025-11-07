Comunicado del Poder Judicial por posible reducción de presupuesto: "Preocupación"

“Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal de la República Argentina expresamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación– actualmente en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación, ya que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso", advierte el documento.