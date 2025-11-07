Comunicado del Poder Judicial por posible reducción de presupuesto: "Preocupación"
En un duro comunicado advirtieron que el ajuste que aplica Javier Milei afectará gravemente el funcionamiento e independencia del poder judicial.
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con competencia penal emitió este viernes un duro comunicado en el que alerta sobre las consecuencias que puede tener el fuerte ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei en la Justicia de acuerdo con el Presupuesto 2026 que se discute por estos días en la Cámara de Diputados.
Según advierten los magistrados en el comunicado difundido hoy, el ajuste libertario afectaría gravemente el funcionamiento e independencia del poder judicial y exhortaron a que el Presupuesto para el Poder Judicial para el próximo año sea revisado y adecuado a sus necesidades reales.
“Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal de la República Argentina expresamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación– actualmente en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación, ya que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso", advierte el documento.
Y sigue, lapidario: "De mantenerse esa previsión, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia".
"El orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas. Asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido" advirtieron los magistrados al tiempo que señalaron que "la modernización y la plena implementación del sistema procesal penal federal requieren recursos adecuados. La reducción del 74% en Bienes de Uso impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno".
Y concluyen que "por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades, en resguardo del equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.
El documento completo:
