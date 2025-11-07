Javier Milei está en Nueva York para agradecer su triunfo electoral ante la tumba de Rebe Lubavitch

el rebe de Lubavitch - Menachem Mendel Schneerson

Luego visitará "El Ohel", el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson en Manhattan para expresar su gratitud por su victoria en las Legislativas. Será la segunda vez desde que asumió al frente de la Casa Rosada que Milei visita la tumba del reconocido líder espiritual. La figura de Schneerson, conocido también como "el rebe de Lubavitch", es central en la tradición religiosa y en la vida de la comunidad judía.

Reconocido como el séptimo líder de la dinastía Jabad Lubavitch, su legado radica en haber revitalizado un movimiento espiritual que estuvo cerca de la desaparición tras el Holocausto.

A partir de ese momento, El Rebe logró expandir la influencia de Jabad Lubavitch hasta convertirla en uno de los pilares del judaísmo religioso contemporáneo. Schneerson es calificado por distintos sectores y estudiosos como “la más grandiosa personalidad judía”, en alusión al impacto y la proyección internacional que obtuvo el grupo bajo su liderazgo.

Tras su visita a El Ohel Milei tiene previsto viajar a La Paz para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, cuya toma de posesión se celebrará este sábado.