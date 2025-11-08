Javier Milei asistió a la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

La presidencia de Rodrigo Paz Pereira modifica el plano geopolítico sudamericano introduciendo otro mandatario de derecha en el escenario regional. En este contexto, favorable al gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino participó de la entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Se trató de la segunda ceremonia de asunción de la que participará el Presidente, luego de ser invitado a la de Donald Trump en enero de este año. Tras el evento, se aguarda que arribe a la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 horas del sábado.