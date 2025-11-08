Javier Milei asistió a la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia
El mandatario argentino participó de la entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz.
La presidencia de Rodrigo Paz Pereira modifica el plano geopolítico sudamericano introduciendo otro mandatario de derecha en el escenario regional. En este contexto, favorable al gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino participó de la entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Se trató de la segunda ceremonia de asunción de la que participará el Presidente, luego de ser invitado a la de Donald Trump en enero de este año. Tras el evento, se aguarda que arribe a la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 horas del sábado.
Al momento ocurrió una situación que deja ver el contraste político. Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, fue el primero en acercarse a saludar, y se describió como un momento cordial, con sonrisas de por medio. Sin embargo, al seguir sus pasos, Milei se encontró con el presidente chileno, Gabriel Boric, no se paró para saludarlo y optó por extender la mano desde su asiento.
Una vez finalizado el acto central, el mandatario emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, con su arribo estimado para las 17:35 del mismo día.
Ahora, también baila: Javier Milei imitó a Donald Trump al ritmo de "YMCA" en la CPAC
El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar, entre otros eventos, de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que incluyó una cena de gala en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump en Palm Beach.
Durante su asistencia, el mandatario argentino fue recibido efusivamente, casi como una estrella de rock, y protagonizó un momento llamativo: imitó a Donald Trump al bailar la icónica canción "YMCA" de los Village People en el escenario.
Además de su participación en la CPAC, Milei aprovechó su visita para exponer sus ideas en el America Business Forum, donde detalló su plan de gobierno y reafirmó su postura a favor de la defensa del derecho a la vida y la propiedad privada.
