Javier Milei en cadena nacional: anunció "el conjunto de reformas más importantes de los últimos 91 años"

Javier Milei anuncia "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años"

Argumentó que se trata de un proyecto contra el "impuesto inflacionario" y sostuvo que "la tasa de inflacion acumulada asciende a más de 12 trillones por ciento. La inflación acumulada desde 1935, la creación del Banco Central"

"El Banco Central ha sido una herramienta que facilitó el robo de la alta política", denunció y aseguró: "Viene a terminar con la estafa de poner dinero para financiar a la alta política".