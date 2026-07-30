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Javier Milei en cadena nacional: anunció "el conjunto de reformas más importantes de los últimos 91 años"

Javier Milei en cadena nacional

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El Presidente brindó este jueves un mensaje grabado desde Casa Rosada, para contar su nuevo proyecto para el Banco Central.

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El presidente Javier Milei brinda este jueves en la Casa Rosada el discurso que grabó horas antes para presentar su nuevo proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa prevé tipificar la emisión monetaria en el Código Penal y llega en plena visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Apenas 20 minutos fue el tiempo exacto que necesitó el mandatario para exponer los ejes centrales de su nuevo proyecto legislativo enfocado en la modificación de la Carta Orgánica. Esa es la duración exacta de la cadena nacional que la administración libertaria emite este jueves a partir de las 20 horas.

Minuto a minuto de la cadena nacional de Javier Milei

"Confiamos en que el Congreso acompañará"

El Presidente le puso presión una vez más a los legisladores para aprobar este paquete de reformas.

"Enviaremos un proyecto para reformar el mercado de seguros"

El Presidente anunció un proyecto que "se enfocará solo en las empresas. Se abaratarán los precios de los seguros, que serán más simples y más baratos".

Cinco premisas fundamentales de la nueva Carta Orgánica

  1. "La mision fundamental del BCRA vuelve a ser preservar el valor de la moneda"
  2. "Se prohibe de modo taxativo la financiación del Estado"
  3. "Blindar a los presidentes del BCRA y a los directores de los atropellos de la política"
  4. "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación de servicios de liquidez"
  5. Otros cambios de la Carta Orgánica del 2012

Javier Milei anuncia "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años"

Argumentó que se trata de un proyecto contra el "impuesto inflacionario" y sostuvo que "la tasa de inflacion acumulada asciende a más de 12 trillones por ciento. La inflación acumulada desde 1935, la creación del Banco Central"

"El Banco Central ha sido una herramienta que facilitó el robo de la alta política", denunció y aseguró: "Viene a terminar con la estafa de poner dinero para financiar a la alta política".

Cómo ver en vivo la cadena nacional de Javier Milei

El mensaje grabado de Javier Milei puede verse por parámetros oficiales o el canal de noticias C5N.

A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei

El presidente Javier Milei encabeza este jueves desde las 20 horas una nueva cadena nacional con el objetivo de presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas consideradas prioritarias por el Gobierno para esta etapa de la gestión.

La confirmación del horario y los ejes del mensaje fue brindada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde remarcó que la medida apunta directamente a combatir la inflación.

Cómo será la cadena nacional de Javier Milei

"Será un mensaje sanguinario", definieron desde el entorno del Presidente en referencia al tono del mensaje, en el que se espera que vuelva sobre sus temas favoritos, como la crítica a la "casta" política de la cual forma parte desde sus tiempos como diputado nacional.

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