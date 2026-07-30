Javier Milei en cadena nacional: anunció "el conjunto de reformas más importantes de los últimos 91 años"

"Confiamos en que el Congreso acompañará"
El Presidente le puso presión una vez más a los legisladores para aprobar este paquete de reformas.
EN VIVOMensaje
El Presidente brindó este jueves un mensaje grabado desde Casa Rosada, para contar su nuevo proyecto para el Banco Central.
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El presidente Javier Milei brinda este jueves en la Casa Rosada el discurso que grabó horas antes para presentar su nuevo proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa prevé tipificar la emisión monetaria en el Código Penal y llega en plena visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Apenas 20 minutos fue el tiempo exacto que necesitó el mandatario para exponer los ejes centrales de su nuevo proyecto legislativo enfocado en la modificación de la Carta Orgánica. Esa es la duración exacta de la cadena nacional que la administración libertaria emite este jueves a partir de las 20 horas.
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