Cadena nacional de Javier Milei: las razones

Adrián Ravier

Qué propone la reforma

En los últimos días, Milei adelantó algunos de los puntos centrales del proyecto. Entre ellos, se encuentran el establecimiento de la estabilidad de la moneda como objetivo principal del Banco Central, la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte de la entidad y cambios en el régimen de designación y remoción de sus autoridades.

La iniciativa también contempla modificaciones vinculadas a la distribución de utilidades y la eliminación de las Letras Intransferibles. El proyecto fue elaborado por el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Tras la presentación oficial, el Gobierno prevé enviar la reforma al Congreso para que comience su tratamiento durante el segundo semestre.

Qué es la Carta Orgánica del BCRA

La Carta Orgánica es la Ley 24.144 que regula el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina. En otras palabras, es la norma que fija para qué existe el organismo, cuáles son sus responsabilidades y qué herramientas puede utilizar para cumplirlas.

Entre otras cuestiones, el artículo 4 establece que el BCRA tiene a su cargo la regulación del sistema financiero, la administración de las reservas internacionales, la definición de la política monetaria y la supervisión de bancos y entidades financieras, además de actuar como agente financiero del Estado.

La ley vigente fue modificada por última vez en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA. En ese momento, se fijó que la entidad debía promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, siempre en el marco de las políticas definidas por el Gobierno nacional.

La intención de Milei volver a concentrar la misión del Banco Central en mantener la estabilidad de la moneda y el control de la inflación, y dejar de lado otros objetivos como el impulso al empleo o al desarrollo económico