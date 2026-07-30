Principales definiciones del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Durante esta penalidad administrativa, los legisladores, ministros, secretarios y el propio binomio presidencial no cobrarán ni un solo peso de sueldo. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente", sentenció el mandatario.

Por último, el Gobierno buscará avanzar con la liberalización profunda del mercado de capitales para apartar al Estado y permitir que el ahorro nacional fluya libremente hacia el sector productivo. Estas reformas interconectadas, según Javier Milei, pondrán el punto final definitivo a 91 años de "saqueo, expropiación, impunidad y decadencia".