Principales definiciones del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente Javier Milei detalló los cinco puntos clave de la reforma estructural del Banco Central. Conocé los anuncios para eliminar la emisión.
Durante un anuncio oficial, el jefe de Estado Javier Milei presentó su nuevo proyecto de ley. La iniciativa tiene como objetivo principal implementar una reforma estructural sobre la normativa que regula al Banco Central. Según indicó el mandatario, esta medida busca terminar definitivamente con la histórica estafa de la emisión monetaria.
Los puntos clave para transformar el Banco Central
El líder libertario aseguró que la propia creación de la entidad derivó en un aumento del gasto que le robó el 50% del salario a los trabajadores a lo largo de una década. "La tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Es una cifra de 20 dígitos", remarcó al destacar que la autoridad monetaria posibilitó el "robo de la alta política".
IMPORTANTE: El Gobierno avala paritarias y el sueldo básico sube a $4.000.000 en agosto
Las cinco premisas presentadas para la histórica reforma institucional son:
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Preservar el valor de la moneda: Se termina con la "bestialidad de cinco objetivos" y la misión fundamental de la entidad vuelve a ser estrictamente la protección del valor monetario.
Prohibición de financiamiento: Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado, abarcando al Tesoro Nacional, provincias, municipios y toda compra de títulos públicos en el mercado primario.
Blindaje institucional: Para la remoción del presidente de la entidad y su directorio de los "atropellos de la política", se requerirán dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Restricción de dividendos: Se limita de forma estricta el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.
Eliminación de estafas: Se erradican cambios introducidos por la normativa de 2012 y se prohíbe para siempre la utilización de las polémicas "letras intransferibles".
El nuevo grillete fiscal impulsado por Javier Milei
Además de los cambios financieros, el presidente anunció la implementación de un estricto "grillete fiscal" contra el gasto desmedido. "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown", advirtió.
Durante esta penalidad administrativa, los legisladores, ministros, secretarios y el propio binomio presidencial no cobrarán ni un solo peso de sueldo. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente", sentenció el mandatario.
Por último, el Gobierno buscará avanzar con la liberalización profunda del mercado de capitales para apartar al Estado y permitir que el ahorro nacional fluya libremente hacia el sector productivo. Estas reformas interconectadas, según Javier Milei, pondrán el punto final definitivo a 91 años de "saqueo, expropiación, impunidad y decadencia".
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