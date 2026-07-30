"Sanguinario": revelan cómo será la cadena nacional de Javier Milei

El mandatario ratificará su intención de impulsar sanciones penales para quienes vulneren la independencia de la entidad, con la explicación de que el Banco Central fue “una máquina de generar pobreza” en los últimos 100 años y él está dispuesto a ponerle limites a su funcionamiento.

Javier Milei ya había dejado en claro en entrevistas periodísticas recientes que su intención es retrotraer los cambios intriducidos durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, pero además este jueves planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.

El mensaje presidencial llega en días en que se encuentra de visita en el país la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien fue agasajada por Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei, entre otros funcionarios.

El oficialismo resaltó que la iniciativa es una de las grandes prioridades en materia parlamentaria para el segundo semestre del año.