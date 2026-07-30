"Sanguinario": revelan cómo será la cadena nacional de Javier Milei
El Presidente busca avanzar con su iniciativa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y ahondará en detalles este jueves con un mensaje pregrabado.
Apenas 20 minutos fue todo lo que necesitó el presidente Javier Milei para exponer todos los puntos de su proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Tal es la duración de la cadena nacional que se emitirá este jueves a las 20.
Como en otras ocasiones, el mandatario evitará protagonizar una cadena nacional en vivo, así que en vez se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
El mensaje omenzó a filmarse a las 16.50 y finalizó 20 minutos después, con la imagen de Javier Milei rodeado por sus partidarios de confianza: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Cómo será la cadena nacional de Javier Milei
"Será un mensaje sanguinario", definieron desde el entorno del Presidente en referencia al tono del mensaje, en el que se espera que vuelva sobre sus temas favoritos, como la crítica a la "casta" política de la cual forma parte desde sus tiempos como diputado nacional.
Uno de los puntos salientes del proyecto oficialista para el Banco Central es la restricción de la posibilidad de que la entidad emita dinero para financiar el déficit del Tesoro, incluso tipificando la emisión injustificada en el Código Penal.
El mandatario ratificará su intención de impulsar sanciones penales para quienes vulneren la independencia de la entidad, con la explicación de que el Banco Central fue “una máquina de generar pobreza” en los últimos 100 años y él está dispuesto a ponerle limites a su funcionamiento.
Javier Milei ya había dejado en claro en entrevistas periodísticas recientes que su intención es retrotraer los cambios intriducidos durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, pero además este jueves planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.
El mensaje presidencial llega en días en que se encuentra de visita en el país la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien fue agasajada por Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei, entre otros funcionarios.
El oficialismo resaltó que la iniciativa es una de las grandes prioridades en materia parlamentaria para el segundo semestre del año.
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