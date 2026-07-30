Rating de la cadena nacional de Javier Milei: el 17% apagó la TV por desinterés

Un dato curioso que arrojó este análisis refleja hacia dónde migraron los espectadores en su intento de esquivar el discurso político. En la previa a la cadena, la TV paga marcaba 18.7 de rating, pero posteriormente esa cifra trepó fuerte a 22.2. Este movimiento concluye en un claro diagnóstico: "Mientras iba la cadena nacional la gente se fue a mirar películas".