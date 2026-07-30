El giro de Javier Milei con el Banco Central: de dinamitarlo en campaña a intervenirlo como presidente
Un informe expuso el cambio de postura de Javier Milei respecto al Banco Central. De protagonizar parodias para destruirlo, a sus actuales decisiones de poder.
El periodista Gustavo Sylvestre presentó en Minuto Uno (C5N) un archivo de memoria activa que refleja las contradicciones del presidente Javier Milei. A través de diversos recortes de su etapa como candidato, el informe expuso cómo el mandatario construyó su campaña prometiendo la destrucción del Banco Central y ahora lo protege.
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Las promesas de campaña y el show televisivo
En los videos exhibidos durante el programa, se puede observar a un eufórico Milei participando de distintas escenas y parodias en estudios de televisión, llegando incluso a golpear con un palo una maqueta del organismo. Sus declaraciones de aquella época dejaban en claro su postura:
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"El sueño de Milei lo vamos a hacer. Obviamente, la idea es cerrar el Banco Central y eliminar el peso", aseguraba el entonces candidato.
"Evidentemente, cuando cerrás el Banco Central, no existe más el peso", argumentaba en sus apariciones públicas.
En medio de los shows televisivos, Milei calificó a la histórica institución ubicada en Reconquista 266 como una historia "nefasta" y aseguró que era "hora de cerrarlo".
El funcionarios y comunicadores señalado
El informe de C5N no solo se centró en las viejas promesas del presidente, sino que también apuntó contra quienes facilitaron y promovieron este tipo de puestas en escena mediáticas bajo la consigna de ejercer la "memoria activa":
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El conductor apuntó directamente contra Diego Sucalesca, señalando que tras promover estas "payasadas" en la televisión, logró un importante cargo en el actual gobierno y hoy maneja la agencia de inversiones y comercio exterior.
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