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El giro de Javier Milei con el Banco Central: de dinamitarlo en campaña a intervenirlo como presidente

Política

Un informe expuso el cambio de postura de Javier Milei respecto al Banco Central. De protagonizar parodias para destruirlo, a sus actuales decisiones de poder.

El giro de Javier Milei con el Banco Central: de dinamitarlo en campaña a intervenirlo como presidente

El giro de Javier Milei con el Banco Central: de dinamitarlo en campaña a intervenirlo como presidente

El periodista Gustavo Sylvestre presentó en Minuto Uno (C5N) un archivo de memoria activa que refleja las contradicciones del presidente Javier Milei. A través de diversos recortes de su etapa como candidato, el informe expuso cómo el mandatario construyó su campaña prometiendo la destrucción del Banco Central y ahora lo protege.

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Las promesas de campaña y el show televisivo

El día que Javier Milei destruyó en televisión una maqueta del Banco Central.

En los videos exhibidos durante el programa, se puede observar a un eufórico Milei participando de distintas escenas y parodias en estudios de televisión, llegando incluso a golpear con un palo una maqueta del organismo. Sus declaraciones de aquella época dejaban en claro su postura:

  • "El sueño de Milei lo vamos a hacer. Obviamente, la idea es cerrar el Banco Central y eliminar el peso", aseguraba el entonces candidato.

  • "Evidentemente, cuando cerrás el Banco Central, no existe más el peso", argumentaba en sus apariciones públicas.

  • En medio de los shows televisivos, Milei calificó a la histórica institución ubicada en Reconquista 266 como una historia "nefasta" y aseguró que era "hora de cerrarlo".

El funcionarios y comunicadores señalado

El informe de C5N no solo se centró en las viejas promesas del presidente, sino que también apuntó contra quienes facilitaron y promovieron este tipo de puestas en escena mediáticas bajo la consigna de ejercer la "memoria activa":

  • El conductor apuntó directamente contra Diego Sucalesca, señalando que tras promover estas "payasadas" en la televisión, logró un importante cargo en el actual gobierno y hoy maneja la agencia de inversiones y comercio exterior.

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