Javier Milei cruzó a Victoria Villarruel por el homenaje a Isabel Martínez de Perón: "No me parece razonable"

El mandatario argumentó que “Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario", y remarcó: No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”.

“El Gobierno de Martínez de Perón derivó en el Rodrigazo y se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Además, se firmó el decreto de aniquilamiento. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella”, señaló Milei.

El exabrupto de Javier Milei contra Cristina Kirchner

En lo que fue un fin de semana plagado de declaraciones repudiables por parte del presidente Javier Milei, este domingo en una entrevista televisiva, se despachó con una analogía de bastante mal gusto a la hora de hablar de Cristina Kirchner.

El mandatario aseguró estar dispuesto a polarizar con la exmandataria, y sentenció: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

Sobre la interna peronista, el libertario aseguró que lo que hagan Axel Kicillof y Cristina Kirchner “es un problema de la oposición”.