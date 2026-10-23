Javier Milei desmiente a Javier Milei: en campaña aseguraba que era posible no llegar a fin de mes sin morirse

Se trata sin embargo "de una pelotudez del tamaño de una casa" que él mismo abonaba cuando era candidato.

En 2023, en diálogo con LN+, Milei aseguraba que "la gente lo que pide es poder ahorrar, pide poder terminar con la inflación, pide poder comer. Pareciera una cosa increíble que en la Argentina tenga que estar pidiendo poder comer, poder llegar a fin de mes. Hoy el 30% de los trabajadores formales son pobres, es decir esto es un descalabro, es un descalabro económico y es un descalabro social".

Licuación de salarios

El último Monitor de Opinión Pública (MOP) que elabora Zentriz Consultora advirtió que el 72% de los trabajadores de menos de 40 años agota sus salarios antes del 20 de cada mes y casi 61% de ellos tuvo que endeudarse ante la imposibilidad de poder llegar a fin de mes.

En el caso de los trabajadores que pertenecen a la "clase baja" la proporción de quienes se quedan sin dinero ante del 20 de cada mes asciende al 83,3%. Una vez más en este caso el endeudamiento aparece como el puente que permite llegar hasta fin de mes generando una bola de endeudamiento que se incrementa mes a mes.

Incluso el 60% de los trabajadores de "clase baja" aseguran que sus salarios no alcanzan siquiera para llegar al 15, es decir apenas pueden hacer frente a los gastos que deben enfrentar en la primera mitad del mes.

En tanto el 81,8% de los travajadores asegura que sus salarios siguen corriendo por detrás de la inflación.

Entre los trabajadores de "clase baja" la necesidad de recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes sube al 68,1%. Es decir que casi 7 de cada 10 trabajadores de ese estrato social se ve obligado a recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes. Y el 65,5% de ellos lo hizo para gastos vinculados con la alimentación y la salud, es decir gastos básicos e ineludibles.

En la vereda de enfrenta solo el 36% de los trabajadores de "clase alta" se endeudó pero lo hicieron mayoritariamente (63,4%) para la adquisición de bienes durables como autos o departamentos.

Apenas el 34% de los trabajadores llega a fin de mes pero solo un 9,8% logra ahorrar. Es decir que el 90,2% de los trabajadores no llega a fin de mes o, si lo hace es con lo justo y no logra ahorrar nada de cara al futuro.

Zentrix advirtió que "en ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables".