Javier Milei desmintió a The New York Times: "Pasquines de izquierda de afuera"
A través de sus redes, el Presidente validó la versión de "operación", luego de que trascendieran presuntas negociaciones para recibir deportados por el gobierno de Trump.
La tensión entre la Casa Rosada y los medios sumó un nuevo capítulo este viernes, aunque contra el prestigioso The New York Times, ya que tras la repercusión global de una investigación que situaba a la Argentina como un posible "tercer país" para procesar deportaciones masivas de Estados Unidos, Javier Milei salió a negarlo de forma categórica.
La desmentida llegó en sintonía con su estilo habitual: validando mensajes de su núcleo digital para desacreditar la versión del periódico estadounidense.
El jefe de Estado validó la postura de Daniel Parisini, el influencer libertario conocido como "Gordo Dan", quien fue tajante, y como siempre, polético, al referirse a la filtración. En un primer mensaje ya había afirmado que la información era falsa.
“Es FALSO que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo. No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera”, escribió Parisini, mensaje que el propio Milei replicó, como una forma de dar por cerrada la versión.
De esta manera, el Gobierno sostiene que no existen conversaciones avanzadas ni compromisos firmados para recibir ciudadanos extranjeros detectados en la frontera norteamericana. Desde el entorno libertario calificaron los registros y testimonios citados por The New York Times como parte de una campaña coordinada por sectores de "izquierda" para desgastar la imagen internacional del mandatario.
Pese a la desmentida, la información original del medio neoyorquino citaba documentos del gobierno estadounidense donde figuraban nombres de funcionarios argentinos, como el canciller Pablo Quirno y el subsecretario Juan Navarro, supuestamente comprometidos con el plan.
La investigación sugería que este acuerdo sería una contraprestación por el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares que Washington facilitó a Buenos Aires recientemente.
Con este movimiento, Milei busca desactivar un frente de conflicto interno, dado que la posibilidad de recibir miles de migrantes extranjeros había generado inquietud incluso en sectores de su propia base electoral.
Por ahora, para la Casa Rosada, el tema queda archivado bajo la etiqueta de "noticia falsa", mientras la relación con la administración Trump continúa bajo un hermetismo absoluto en materia de seguridad fronteriza.
