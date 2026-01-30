Javier Milei desmintió a The New York Times: "Pasquines de izquierda de afuera"

Pese a la desmentida, la información original del medio neoyorquino citaba documentos del gobierno estadounidense donde figuraban nombres de funcionarios argentinos, como el canciller Pablo Quirno y el subsecretario Juan Navarro, supuestamente comprometidos con el plan.

La investigación sugería que este acuerdo sería una contraprestación por el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares que Washington facilitó a Buenos Aires recientemente.

Con este movimiento, Milei busca desactivar un frente de conflicto interno, dado que la posibilidad de recibir miles de migrantes extranjeros había generado inquietud incluso en sectores de su propia base electoral.

Por ahora, para la Casa Rosada, el tema queda archivado bajo la etiqueta de "noticia falsa", mientras la relación con la administración Trump continúa bajo un hermetismo absoluto en materia de seguridad fronteriza.