El Gobierno saca por decreto la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Reclamos de gobernadores por los incendios

Como primera medida, el Ministerio de Seguridad emitió este jueves una resolución por la cual se destinarán más de $ 129.000 millones a las asociaciones y federaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.

La medida resulta una respuesta no sólo a los gobernadores de la Patagonia sino también al planteo de la provincia de Córdoba, donde Martín Llaryora se sumó al pedido y hasta propuso "avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales".

Aunque hubo focos de incendio en el territorio de la cordillera de los Andes durante la última parte de 2025, los incendios forestales que arrasaron más de 140.000 hectáreas de La Pampa y que provocaron la evacuación de decenas de familias en el sur del país empezaron en los primeros días de 2026.

El presupuesto 2026 se aprobó durante las sesiones extraordinarias celebradas en diciembre pasado en el Congreso con el espíritu de la motosierra muy presente en cuestiones de gastos de infraestructura y financiamiento estatal para el manejo de crisis.