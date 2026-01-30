Según The New York Times, Argentina negocia con Estados Unidos para recibir a sus deportados

El giro ideológico de Javier Milei

Para el gobierno argentino, este acuerdo representa un equilibrio complejo. Por un lado, refuerza la sintonía con Trump tras haber recibido una ayuda financiera de 20.000 millones de dólares en septiembre, clave para las legislativas intermedias. Por otro lado, choca con la propia retórica antiinmigración que Javier Milei ha empezado a endurecer puertas adentro.

En entrevistas recientes, Milei ha comparado la migración que no se adapta con una "invasión" cultural. Además, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró recientemente un "récord histórico" de 5.000 expulsiones e inadmisiones en dos meses, marcando un cambio de paradigma hacia un enfoque de seguridad nacional.

A pesar del entusiasmo oficial por la alianza con Washington, los documentos obtenidos por el Times muestran preocupaciones internas en el Gabinete libertario, como el temor a un rechazo social en un país históricamente forjado por inmigrantes.