De cuánto es el brutal tarifazo que el Gobierno autorizó en el gas desde febrero

“Pero en pesos el aumento no lo es tanto porque las tarifas de gas estaban muy bajas y febrero es un mes de bajo consumo. Por eso el usuario no va a sufrir el impacto”, añadieron.

Según estimaciones oficiales, el impacto de este tarifazo variará según el nivel de consumo: la categoría residencial R1, que concentra el 42% de los usuarios —cerca de 4 millones de hogares—, tendrá incrementos de hasta $3.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que representan el 70% del total de usuarios del país, en promedio sufrirán subas de entre $960 y $6.400. Y en el caso de los hogares con mayores niveles de consumo, que conforman el 30% restante, los aumentos promedio se ubicarán entre $2.900 y $11.300.