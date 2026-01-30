De cuánto es el brutal tarifazo que el Gobierno autorizó en el gas desde febrero
La Secretaría de Energía de la Nación dispuso un salvaje ajuste en la tarifa del gas, con facturas abultadas que comenzarán a llegar con los consumos de febrero de todo el país.
Como se informó, el Gobierno Nacional dispuso que desde el próximo domingo 1 de febrero se producirá un “ajuste” en las tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica y el gas, en un nuevo golpe al bolsillo de la mayoría de los argentinos.
En el caso de la electricidad, la suba para los usuarios de Edenor y Edesur será de 3,59%, muy por encima de la inflación prevista por el oficialismo para los primeros meses del año en curso, lo que eventualmente terminará impactando en el guarismo del índice de precios al consumidor (IPC).
Pero el verdadero tarifazo, sin ninguna duda, será en las facturas domiciliarias de gas, ya que saltarán el 16,86% promedio en todo el país, apenas a dos meses o poco más de que comiencen a regir las bajas temperaturas.
Según se indicó desde la Secretaría de Energía, que autorizó esta suba mediante la Resolución 48/2026, el brutal aumento en las tarifas de gas desde febrero es consecuencia de un cambio en la composición de los subsidios y de una nueva estrategia del Gobierno para mantener estable el monto de las facturas.
Así “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde necesita consumir más gas no se le dispare la tarifa. Así se evitan sobresaltos”, aseguraron fuentes oficiales, reconociendo que “el porcentaje es alto”.
“Pero en pesos el aumento no lo es tanto porque las tarifas de gas estaban muy bajas y febrero es un mes de bajo consumo. Por eso el usuario no va a sufrir el impacto”, añadieron.
Según estimaciones oficiales, el impacto de este tarifazo variará según el nivel de consumo: la categoría residencial R1, que concentra el 42% de los usuarios —cerca de 4 millones de hogares—, tendrá incrementos de hasta $3.000.
Para las primeras cuatro categorías residenciales, que representan el 70% del total de usuarios del país, en promedio sufrirán subas de entre $960 y $6.400. Y en el caso de los hogares con mayores niveles de consumo, que conforman el 30% restante, los aumentos promedio se ubicarán entre $2.900 y $11.300.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario