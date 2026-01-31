Una policía hizo volar por el aire a un delincuente que intentó robar en el Triángulo de Bernal
Ocurrió en el Acceso Sudeste, a la altura de Quilmes. El delincuente sufrió fracturas en las piernas y está grave. Imágenes sensibles.
Un violento episodio ocurrió en Quilmes, a la altura de Bernal, sobre el Acceso Sudeste, donde una mujer integrante de una fuerza de seguridad atropelló a un delincuente al advertir que se estaba cometiendo un robo en proceso. El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia.
Todo empezó cuando el tránsito circulaba con normalidad y una moto avanza por la autovía. En ese instante, dos hombres cruzan de manera repentina la calzada para intentar robarle el vehículo.
El accidente ocurre en cuestión de segundos: mientras los autos avanzan, uno de los ladrones queda en medio del carril y fue atropellado por un conductor que no logra esquivarlo.
Según se observa en las imágenes, el cuerpo del sospechoso vuela varios metros por el aire y cae sobre el asfalto.
Luego del hecho, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre herido fue trasladado al Hospital Iriarte con custodia policial, donde quedó internado con fracturas en las piernas. El otro involucrado logró escapar y aún está prófugo.
Horas más tarde, la conductora del vehículo se presentó en una comisaría de la zona y explicó que el impacto fue accidental. Ella explicó que todo ocurrió al intentar esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista en el acceso.
Por disposición del fiscal interviniente de la UFI N° 5 de Quilmes, el sujeto quedó detenido y fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
Fuentes del caso indicaron que, horas más tarde, la conductora del vehículo se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial. La mujer reconoció haber atropellado al ladrón, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su detención.
