Impresionante tormentón con granizo en Buenos Aires: los impactantes videos
Tal como había sido anticipado por el SMN, una fuerte tormenta, con lluvias intensas y caída de granizo, pasó por diferentes zonas bonaerenses.
El cierre de la semana se mantiene signado por la llegada del mal clima y de las lluvias y tormentas, que en zonas del interior de la provincia de Buenos Aires se hicieron sentir con fuerza, con vientos y caída de granizo, tal como había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y su alerta a corto plazo.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperaban lluvias y tormentas para la tarde y noche, según el informe del organismo nacional; pero más para el interior, el fenómeno ya impactó con fuerza, según imágenes registradas por vecinos y que fueron viralizandose en las redes sociales.
El aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo alcanzaba a las localidades de 25 de Mayo, Lobos, Navarro, Roque Perez y Saladillo. Indicó el organismo que los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.
En este marco, al menos vecinos de Cañuelas y de Lobos expusieron en las redes sociales videos impactantes del paso de la tormenta por esas zonas.
En el caso de Cañuelas, además de imágenes del impactante temporal, se registraron algunos destrozos y daños materiales sobre la ruta 205.
NOTA EN DESARROLLO
