El eje de negociación será el artículo 11, que quedó encapsulado en el capítulo 2 del Presupuesto 2027, y que fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos. A esa cifra se llegó después de que un amplio sector de la oposición rechazara el artículo que fijaba las partidas para las universidades nacionales e impuso reemplazarlo por otro que elevara esos recursos de 7,3 a 11 billones de pesos. La votación la ganó por amplio margen: 136 a favor, 111 en contra y cuatro abstenciones.