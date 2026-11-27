Presupuesto 2027: fuerte malestar en el oficialismo por el aumento de las partidas para las universidades
El Presupuesto 2027 pasó ahora el Senado donde el oficialismo buscará anular la subas a las partidas para las universidades públicas y profundizar así el ajuste
La media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados de la Nación dejó un sabor amargo en la Casa Rosada ya que la oposición logró incorporar un fuerte refuerzo para las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales.
Uno de los encargados de dejar en claro que el gobierno de Javier Milei no se quedará de brazos cruzados frente a este abierto desafío a su plan de ajuste sobre la Educación, fue el vocero paraoficial de la Casa Rosada, Daniel Parisini, más conocido en las redes sociales como "Gordo Dan".
"No entendí esto. ¿Finalmente aprobamos un presupuesto con déficit", cuestionó en sus redes sociales el Gordo Dan. Y disparó: "Una salavajada lo que votaron en universidades. 11 billones significaría superar por 15% el máximo histórico que se dió en 2017, durante la presidencia de Macri. Toda esta gente sigue sin entender el problema".
Sin embargo en el gobierno libertario ya están trabajando para dejar sin efecto esa suba y en Casa Rosada ya analizan la psoibilidad de echar por tierra dicha suba en el debate en el Senado. “Se buscará revertir el capítulo en el Senado”, señaló una alta fuente de Casa Rosada a La Nación y ratificó que el objetivo del gobierno libertario es evitar cualquier aprobación que atente contra el déficit fiscal.
El eje de negociación será el artículo 11, que quedó encapsulado en el capítulo 2 del Presupuesto 2027, y que fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos. A esa cifra se llegó después de que un amplio sector de la oposición rechazara el artículo que fijaba las partidas para las universidades nacionales e impuso reemplazarlo por otro que elevara esos recursos de 7,3 a 11 billones de pesos. La votación la ganó por amplio margen: 136 a favor, 111 en contra y cuatro abstenciones.
En tanto en Casa Rosada ya adelantaron que “el tema se va a charlar en la mesa política del martes” e insitieron en que "se va a insistir en el Senado para modificar el artículo y después, si se logran esos cambios, se vuelve únicamente ese punto para su aprobación en Diputados".
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