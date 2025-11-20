Javier Milei habló del caso ANDIS: "Tengo una absoluta tranquilidad"

A modo de ejemplo, Milei trajo al presente la causa que tuvo que afrontar el diputado Guillermo Milman, quien había sido acusado de organizar el atentado contra Cristina Kirchner, hasta que fue sobreseído: “Durante tres años lo acusaron de cosas aberrantes. Y está lleno de cosas así. Lamentablemente la política tiene esa mugre y tiene la complicidad de los medios”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó también que el caso saliera a la luz antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

“Apareció esto tres semanas antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, y tres semanas antes de la elección nacional apareció el tema de lo de Espert. ¿No le llama la atención?”, se preguntó y mencionó que hasta el momento no habló con el excandidato: “Todavía no he hablado con el Profe. Pero la operación era evidente. Él se corrió y el tema desapareció. Cuando se miran los elementos es bastante obvio”, concluyó.

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo desestimó las acusaciones

spagnuolo y milei

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó el miércoles en los tribunales de Comodoro Py para enfrentar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas coimas dentro del organismo. Escoltado por la policía pero sin acompañantes políticos ni colaboradores, ingresó al Juzgado Federal N° 11 pasado el mediodía y optó por una estrategia defensiva clásica: se negó a responder preguntas tanto del juez Sebastián Casanello como del fiscal Franco Picardi.

Sin embargo, no guardó silencio por completo. Spagnuolo hizo un breve descargo oral en el que sostuvo su inocencia y rechazó las acusaciones vinculadas a la recepción de sobornos durante su gestión. La visita de Spagnuolo a Comodoro Py duró poco más de una hora.

Sí habló de dos temas puntuales:

El dinero hallado en su caja de seguridad: el exfuncionario explicó que los 82.000 dólares y 2.950 euros encontrados en una sucursal del Banco BBVA correspondían a ahorros propios y que, según dijo, “la última vez que entró a la caja fue en abril de 2023”. La aclaración buscó desligar esos fondos de cualquier vínculo con presuntas coimas, aunque el dato ya constaba en el expediente.

La millonaria remodelación de su vivienda en un country de Campo Grande: sostuvo que las obras realizadas fueron mínimas y que únicamente “construyó una galería”, una versión que no coincide con los informes preliminares reunidos por el fiscal Picardi. La investigación indica que las reformas habrían demandado siete meses y que las empresas contratadas serían habituales proveedoras de clientes de alto poder adquisitivo, elemento que despierta sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

Al retirarse, también evitó dialogar con los periodistas y no respondió a las consultas sobre las sospechas de corrupción que motivan la investigación. Según fuentes cercanas a su defensa, el exdirector de ANDIS tiene previsto volver a presentarse una vez que termine de analizar la totalidad del expediente, que estuvo bajo secreto de sumario hasta la semana pasada.