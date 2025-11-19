Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo evitó responder preguntas y desestimó las acusaciones

El abogado de Spagnuolo habló y tomó distancia

Sí lo hizo, en cambio, su abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, quien tomó distancia del contenido más explosivo del expediente: los audios que dieron origen al escándalo.

Según adelantó el letrado, “el informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, una afirmación que la defensa planea ratificar más adelante. La presentación de un escrito y de una pericia preliminar estaba prevista para esta jornada, pero finalmente fue descartada a último momento.

Spagnuolo declaracion indagatoria

Mientras la causa continúa, el juzgado analiza los elementos ya incorporados y avanza en la verificación de los vínculos que podrían existir entre operadores, proveedores y responsables de la estructura interna de la ANDIS. La investigación busca determinar no solo la existencia de un esquema de coimas, sino también si Spagnuolo tuvo un papel directo o indirecto dentro de ese circuito.