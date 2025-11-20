Tras la interna con Manuel Adorni, le devolvieron a Diego Santilli el control de Deportes y RENAPER

Paralelamente, la Secretaría de Deportes se reincorpora al Ministerio del Interior, abandonando su posición en el Ministerio de Capital Humano. El acuerdo surgió luego de varias reuniones de equipos, en donde se definió la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli. Así, la secretaria de Turismo y Ambiente, con Scioli a la cabeza, quedará bajo la órbita de Santilli. En tanto Deportes se transformará en una subsecretaría del Ministerio del Interior que seguirá encabezada, al menos hasta febrero, por Diógenes de Urquiza Anchorena.

Entre los cambios consensuados, Santilli también pidió incorporar un área que replique las atribuciones similares a la de Enlace Parlamentario, que funciona en Jefatura de Gabinete, con el objetivo de aceitar la articulación con el Poder Legislativo.

Con la absorción de la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, Adorni absorberá a su vez las atribuciones de la Vocería Presidencial y mantendrá la competencia sobre los Medios Públicos (APE S.A.U. -antes Télam-, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina).

