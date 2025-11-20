Tras la interna con Manuel Adorni, le devolvieron a Diego Santilli el control de Deportes y RENAPER
El Gobierno definió la división de la Secretaría que conduce Daniel Scioli. Turismo y Ambiente quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni con el ex motonauta a la cabeza y Deportes seguirá en Interior.
Apenas asumió al frente de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni buscó ganar poder y concentrar bajo su ala áreas que estaban fuera de su alcance en el organigrama del Estado. Sin embargo este pase de manos abrió una feriz interna en el gobierno de Javier Milei mientras el mandatario libertario seguía festejando su tan resonante como inesperado triunfo en las elecciones Legislativas del pasado 26 de octubre.
Tras la polémica, el Gobierno dio marcha atrás, volvió sobre sus pasos y devolvió al ministerio del Interior y a su titular, Diego Santilli, el control de la Secretaría de Deportes y del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Así quedó plasmado en el Decreto 825/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y todos los integrantes de su gabinete. Allí, el gobierno libertario retrotrae algunas de las decisiones administrativas que estuvieron incluidas en el Decreto 793/2025, que abrió la polémica al reordenar el organigrama estatal.
Así, el Renaper regresó al Ministerio del Interior tras un período de independencia operativa. Esta devolución implica la transferencia de presupuesto, personal y competencias exclusivas, lo que facilitará una mayor integración con otras áreas como Migraciones y la Dirección Nacional de Padrón Electoral.
Esta reorganización no es solo administrativa: tiene implicancias en la seguridad nacional, al centralizar datos sensibles bajo un ministerio con amplia experiencia en control fronterizo y electoral.
Paralelamente, la Secretaría de Deportes se reincorpora al Ministerio del Interior, abandonando su posición en el Ministerio de Capital Humano. El acuerdo surgió luego de varias reuniones de equipos, en donde se definió la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli. Así, la secretaria de Turismo y Ambiente, con Scioli a la cabeza, quedará bajo la órbita de Santilli. En tanto Deportes se transformará en una subsecretaría del Ministerio del Interior que seguirá encabezada, al menos hasta febrero, por Diógenes de Urquiza Anchorena.
Entre los cambios consensuados, Santilli también pidió incorporar un área que replique las atribuciones similares a la de Enlace Parlamentario, que funciona en Jefatura de Gabinete, con el objetivo de aceitar la articulación con el Poder Legislativo.
Con la absorción de la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, Adorni absorberá a su vez las atribuciones de la Vocería Presidencial y mantendrá la competencia sobre los Medios Públicos (APE S.A.U. -antes Télam-, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina).
Decreto 825/2025:
