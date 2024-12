Javier Milei: "Hay algunos monitos sueltos que piden un golpe de Estado"

Y señaló que "gracias al esfuerzo de los argentinos y al trabajo de este gobierno de a poco vemos que cada vez los argentinos pueden comprar más cosas, a menor precio y de mejor calidad".

"Celebramos la creación de empleo por demanda genuina", señaló y aseguró que para esta expansión de la cadena de supermercados "no hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente vía impuestos para generar estos empleos".

Como de costumbre elogió a la clase empresarial a los que calificó de "héroes y benefactores sociales" y aseguró que esta inauguración "se da en el marco de la recuperación del consumo".

"Las cosas siguen mejorando" aseguró Milei en medio del aumento de la pobreza, el desempleo y el cierre de miles de pymes.

"Hemos sentado las bases para el crecimiento de los argentinos. Se terminó la época del chamanismo económico, del control de precios", siguió y advirtió que "hasta los monos entienden esto, aunque hay algunos monitos sueltos que piden un golpe de Estado".

Y sentenció: "cada vez son más los argentinos que perdieron el miedo y hay un gobierno que no tiene miedo. No les tenemos a los fracasados que se quedaron en el pasado. No vamos a volver al pasado. Nosotros somos el futuro y el progreso".