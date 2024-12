Javier Milei insultó a Axel Kicillof y volvió a criticar a Victoria Villarruel

Tras calificar al economista de "siniestro" y "genio del mal", y sostuvo que "se dedicaba a hacer inversiones y era chotisimo, al punto que quebró y se queda sin plata”. Fue entonces que agredió al gobernador al expresar: “Bueno, el imbécil de Kicillof también, tenía un bar en Palermo y quebró”.

“El kirchnerismo hacía populismo con los precios de la energía. Y pagaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces, la energía era barata. Cuando ibas a comprar un aire acondicionado, ¿comprabas uno de 1500 frigorías? ‘Dale, cagón. Compra uno de 4500 frigorías’, pensabas. Ahora vos generaste déficit fiscal, lo financiaste con emisión monetaria y después vino el quilombo en precios”, indicó Milei en su intento por explicar sus críticas a Keynes.

milei neura

En otro pasaje de la entrevista se refirió a la política, a los que les dijo que “tienen que laburar”, y cuestionó el aumento de los senadores, por lo que también terminó apuntando, una vez más, hacia Villarruel.

“Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió el libertario.

Ante la consulta sobre si la vicepresidenta Villarruel podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta, Milei volvió a mostrar sus diferencias con su compañera de fórmula. “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace… les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.