Javier Milei en la CPAC: "La era del Estado omnipresente ha terminado"

En medio de sus declaraciones, el primer mandatario argentino manifestó que esta nueva época no puede lograrse sólo "gestionando mejor el Estado tal como existe", sino que advirtió la importancia de "achicarlo a la mínima expresión posible", lo que calificó como "un acto de justicia".

En lo que respecta a su gestión, Milei subrayó tenér el método "de Elon Musk", que es "revisar oficina por oficina, conservar lo que sirve y funciona, y descartar el resto".

En el evento que se llevó a cabo en Washington, participaron personalidades como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como también otras personalidades del mundo liberal. Además, estuvieron presentes el vocero presidencial Manuel Adorni, la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y la novia del Presidente, Amalia "Yuyito" González.

"Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración de Trump en materia comercial. De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, la Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que sea mutuamente beneficioso", señaló Milei.

En sintonía con el líder del país del norte, el jefe de Estado argentino indicó: "Trump y yo somos un peligro para el partido del Estado, para quienes viven de su expansión ilimitada, para quienes quieren un individuo dependiente y sometido a sus caprichos regulatorios".

“El presidente Trump es un outsider, igual que yo, porque el desafío que tenemos por delante, no es para politicos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que sabe que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo”, indicó.

Principales frases de Javier Milei en la CPAC

“De la misma manera que en la decada del 30 se podia vislumbrar que la llama de la libertad se estaba apagando y que comenzaba una nueva etapa de servidumbre para la humanidad, hoy podemos decir que la era del Estado omnipresente ha terminado”.

“A lo largo de todo el mundo, las sociedades occidentales enfrentan un mismo problema y un mismo enemigo: una clase política que extrae cada vez mas recursos de los ciudadanos a través de impuestos, con el fin de implementar un modelo de expansión estatal ilimitada”.

Hemos llamado a esta clase politica el "partido del Estado", una casta extendida cuyos miembros comparten la idea fundamental del avance del Estado sobre la sociedad”.

“En Argentina teníamos un sistema político compuesto por 50 sombras de socialismo. En Estados Unidos, existía la ilusión del bipartidismo, con un Partido Democrata que marcaba la agenda y un Partido Republicano incapaz de enfrentarlo, hasta la llegada del presidente Trump”.

“Los politicos son los principales beneficiarios de este modelo de expansión ilimitada del Estado. Esos que han hecho de vivir de otros por la fuerza un estilo de vida, depositarios de poderes y privilegios que serian la envidia de cualquier monarca de la historia”.

“Todos los que estamos aqui tenemos una misma mision: quitarle el poder al partido del Estado y devolverlo a la sociedad”.

”Nuestro objetivo es hacer el camino inverso: aumentar el poder del ciudadano y quitarle el poder al Estado”.

“El unico camino racional es achicar el Estado a la minima expresion posible. Reducir el Estado es un acto de justicia”.

“Mas alla de su evidente incompetencia, la clase politica no se dedica a solucionar problemas. Se dedica a perpetuar los problemas y asi vivir de ellos para siempre.

“Dicen que Trump y yo somos un peligro para la democracia, pero en realidad estan diciendo que somos un peligro para ellos. Somos un peligro para el partido del Estado”.

“Tienen razon: somos su peor pesadilla. Venimos por sus privilegios, habiendo sido elegidos por la mayoria de cada uno de nuestros pueblos, con el mandato claro de quitarles un poder que no les pertenece”

“Argentina y Estados Unidos, necesitan pasar por una segunda independencia. La primera nos libero del poder de las monarquias europeas; la segunda nos liberara de la tirania del partido del Estado”.

“Tener un enemigo bien definido es un aspecto fundamental de nuestra batalla cultural. Ahora ya lo conocemos, le hemos ganado las elecciones y estamos en proceso de desarmar su Leviatan, que es una herramienta de opresion perpetua”.

”No tenemos ninguna formula secreta. Defendemos un conjunto de valores que no estamos dispuestos a negociar, asi como ellos no han estado dispuestos a negociar a la hora de quitarnos nuestra libertad”.

“Hemos pasado la motosierra por los sectores y atribuciones del Estado que consideramos superfluos, redundantes, innecesarios o directamente perniciosos para la sociedad”.

“Este ano pretendemos poner en proceso la fase 2, que hemos bautizado como "La motosierra profunda", para continuar achicando el Estado, devolviendole a la gente la riqueza que jamas debio habersele arrebatado”.

“Con nosotros, nadie que no pueda justificar el costo de su salario en impuestos está a salvo. Muchos de ellos tendrán que volver al sector privado y ganarse la vida ofreciendo sus bienes y servicios en el mercado, tal como los pagadores de impuestos de los que han vivido tantos años”.

“Aquí, en Estados Unidos, burócratas rebeldes han intentado sabotear el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental y estan recurriendo a mecanismos burocráticos y legales para intentar bloquear cualquier reforma, lo cual también sucede en nuestro país”.

“Somos conscientes de que van a hacer lo posible por detener este cambio, sin importar el daño resultante. Si tienen que destruir el mundo para conservar sus privilegios, lo van a hacer, y nosotros vamos a seguir luchando”.

“Quiero anunciar que Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración de Trump en materia comercial”.

“Solo trabajando juntos, aquellos que queremos construir un mundo libre, podremos salir adelante. Solo asi podremos salir de la pesadilla del Estado omnipresente y seguir haciendo lo que sabemos hacer con Occidente”.

“Solo así podremos retornar a nuestro camino de grandeza, haciendo honor a nuestros antepasados. Solo así, finalmente, podremos reencontrarnos con nosotros mismos y volver a creer en aquello que nos hizo grandes como civilización”.