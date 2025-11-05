Javier Milei le creyó a una fake news que aseguraba que estaba invitado a cantar con AC/DC en Argentina
Al darse cuenta de que se trataba de una noticia falsa, el Presidente tuvo que borrar el posteo en redes sociales.
El presidente Javier Milei fue víctima de una fake news en redes sociales y quedó expuesto tras celebrar una presunta invitación para cantar con la banda AC/DC.
El martes por la tarde comenzó a circular una captura de una noticia falsa en cuyo título se aseguraba que AC/DC había decidido invitar al Presidente a cantar con ellos en el show que realizarán el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental.
Un usuario decidió compartir la imagen que mostraba a integrantes de la banda de hard rock británica-australiana y tenía el logo de Clarín, y el mandatario cayó en la trampa de la fake news.
"VAAAAAAAAMOOOOOO" (sic), escribió Milei en su cuenta personal de la red social X, citando la publicación del usuario @gorrasdelcielo, que había compartido la captura falsa y expresaba "Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck", una de las canciones de AC/DC.
Tras darse cuenta del error, Milei borró su publicación.
AC/DC en Argentina: venta de entradas
Tras semanas de intensos rumores, la banda de hard rock AC/DC confirmó su regreso a Argentina como parte de su gira "Power Up Tour". El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, desató la euforia entre los fans que esperaban el retorno del grupo, liderado por el icónico guitarrista Angus Young.
El show de AC/DC en la Ciudad de Buenos Aires será el lunes 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental de River, en el barrio porteño de Núñez.
Además, la banda visitará otras tres ciudades de Latinoamérica.
- Martes 24 de febrero de 2026: San Pablo, Brasil – Estadio de Morumbi
- Miércoles 11 de marzo de 2026: Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional
- Martes 7 de abril de 2026: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
Respecto a las entradas, la venta general para todos los países comenzará el próximo 7 de noviembre a las 10 am en el sitio web de All Access. Se podrán adquirir hasta cuatro tickets por usuario como máximo.
Las Tarjetas VISA, American Express, Master y Cabal de Crédito/Débito nacionales e internacionales estarán habilitadas durante la venta general. Según aclararon desde el sitio vendedor, este evento cuenta con verificación de compra, por lo que para confirmar las entradas será necesario verificar la identidad del titular de la tarjeta. Los compradores tendrán un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que van a recibir en el consumo.
A su vez, se informó a partir del 23 de febrero de 2026 se van a poder activar los tickets en la App Quentro.
A pesar de que algunos contarán con opciones de meses sin intereses, la información compartida hasta ahora indica que no habrá preventa exclusiva.
