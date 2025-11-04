Entre aplausos, Guillermo Francos se despidió de los empleados de Casa Rosada: el video
Tras renunciar a la jefatura de Gabinete vía redes sociales, el ahora exfuncionario hizo formal su despedida con las personas con las que trabajaba día a día.
El pasado sábado, Guillermo Francos sorprendió a la ciudadanía al dar el portazo en la jefatura de Gabinete. Con un contundente tuit en la red social X, que incluyó agradecimientos al presidente Javier Milei, el ahora exfuncionario libertario dio un paso al costado, lo que dio lugar al nombramiento de Manuel Adorni en su lugar.
Oficializada su salida, Francos decidió despedirse de todos los empleados de Casa Rosada, que no dudaron en aplaudir a quien hasta ahora fue la cabeza de todos los ministros de la administración que dirigen los hermanos Milei.
El video del emotivo momento recorrió las redes sociales y puso un punto final a la gestión de Guillermo Francos al frente del Gabinete libertario.
El posteo de Adorni para despedir a Guillermo Francos: "Gracias por tu entrega"
Tras reunirse con Guillermo Francos, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le dedicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. FIN”, escribió el funcionario en su cuenta de X, junto a una foto en la que se los ve juntos.
Luego de los recientes cambios en el Ejecutivo nacional, este martes al mediodía asistieron a la Casa Rosada el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán, para despedirse de sus equipos y coordinar la transición con sus reemplazos, Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.
En ese marco, el Gobierno difundió una imagen oficial del encuentro y señaló: "Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso".
En paralelo, Catalán mantuvo una reunión con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, con quien repasó el trabajo de La Libertad Avanza en Tucumán: "El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora. Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto del Presidente @JMilei, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país", expresó.
