Entre aplausos, Guillermo Francos se despidió de los empleados de Casa Rosada: el video

Luego de los recientes cambios en el Ejecutivo nacional, este martes al mediodía asistieron a la Casa Rosada el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán, para despedirse de sus equipos y coordinar la transición con sus reemplazos, Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

En ese marco, el Gobierno difundió una imagen oficial del encuentro y señaló: "Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso".

En paralelo, Catalán mantuvo una reunión con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, con quien repasó el trabajo de La Libertad Avanza en Tucumán: "El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora. Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto del Presidente @JMilei, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país", expresó.

