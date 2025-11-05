Elecciones legislativas: terminó el escrutinio en la provincia de Buenos Aires y cambiaron los porcentajes

image

Un dato clave de la jornada fue la performance de la alianza peronista Unión Federal, liderada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Aunque compitió por fuera de la coalición justicialista en esta ocasión (a diferencia de las PASO de septiembre), sus 79.215 votos terminaron restando electores al oficialismo bonaerense de Fuerza Patria, que perdió el primer lugar.

El reparto de bancas fue de 17 para LLA (ganadora en 99 distritos), 16 para Fuerza Patria, y 2 para el Frente de Izquierda.

La Libertad Avanza reflejó el gran triunfo en territorio bonaerense con el detalle de haberse impuesto en 99 de los 135 distritos provinciales, por lo que tiñó de violeta gran parte del mapa.