Javier Milei inicia una nueva gira: su agenda en Estados Unidos y Bolivia

15 hs – El presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 hs del jueves 6 de noviembre.

Jueves 6 de noviembre

17:45 hs – El Presidente hablará en el American Business Forum.

19:15 hs – Partida del vuelo especial hacia Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.

22:30 hs – Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Viernes 7 de noviembre

00:30 hs – Vuelo hacia Nueva York (arribo 3:30 hs).

12 hs – Participación en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

19 hs – Partida hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (arribo 3 hs del día siguiente).

Sábado 8 de noviembre

9:30 hs – Vuelo hacia la ciudad de El Alto (arribo 10:20 hs).

11 hs – Participación en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludo al presidente Rodrigo Paz Pereira.

13 hs – Ceremonia de entrega del bastón de mando.

14 hs – Regreso a Buenos Aires.

17:35 hs – Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei se reunió con Peter Lamelas antes de su nuevo viaje a Estados Unidos

Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y luego mantuvo una reunión en su despacho.

Se trató de una breve ceremonia en Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales. En la misma oportunidad, Milei hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.

javier milei lamelas

Los encuentros se dan en medio del relanzamiento del Gobierno con los cambios en el Gabinete y en la previa a un nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos.

En medio de la reestructuración interna, el mandatario viaja esta semana, una vez más, al país del norte para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami.

Del encuentro también participarán su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.