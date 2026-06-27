Javier Milei llegó al país desde España y recibe a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos
El Presidente volvió al país pasadas las 6 de la mañana. Está de regreso tras su viaje a España. El rumor indica que Adorni presentaría su renuncia y que Milei va a aceptarla.
Luego de su regreso de España, Javier Milei aguarda en la Quinta de Olivos la llegada de Manuel Adorni, quien tiene previsto entregarle su dimisión. El Primer Mandatario evaluaría positivamente aceptar la salida del funcionario, tras un prolongado período de tensiones vinculadas a la investigación que pesa sobre él por presunto enriquecimiento ilícito.
Ayer, el propio Adorni se entrevistó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instancia en la que habrían sellado los términos de su partida. Posteriormente, la hermana del Presidente habría designado a Diego Santilli como sucesor en el cargo, aunque esa decisión aún debe ser refrendada por el jefe del Estado.
En los últimos días, la cúpula libertaria viene ajustando su esquema comunicacional y fue desplazando progresivamente al ministro coordinador de varias responsabilidades, al mismo tiempo que enfrenta presiones desde el Congreso, donde se impulsa una moción de censura para removerlo.
Durante su estadía en Madrid, el Presidente insinuó por primera vez la posibilidad de despedir a Adorni, al manifestar en una entrevista que, aunque confía en su honestidad, no vacilaría en “sacarlo de una patada” si la Justicia determinara su culpabilidad.
Mientras la expectativa pública está puesta en la Copa del Mundo, el verdadero partido de alta tensión se juega por estas horas en los despachos de la Casa Rosada.
La atención política ya no se centra en la resistencia del actual jefe de ministros, sino en el rearmado del tablero oficialista.
Según reveló la periodista Liliana Franco en el diario Ámbito, las miradas y las negociaciones apuntan a un solo nombre para tomar las riendas del Gabinete: el actual ministro del Interior, Diego Santilli. En el entorno presidencial admiten que el funcionario es, por estas horas, "el número puesto" para asumir la conducción del equipo de gobierno.
Por qué Diego Santilli saca ventaja en la sucesión de Manuel Adorni
La figura de Santilli comenzó a ganar una centralidad absoluta en las discusiones de la mesa chica libertaria por su capacidad para destrabar la parálisis institucional que dejaría la caída de Adorni.
Santilli reporta de forma directa al esquema de Karina Milei, pero mantiene en paralelo un excelente canal de diálogo y articulación con el asesor Santiago Caputo. Su designación funcionaría como un factor de equilibrio entre las dos facciones más poderosas del Gobierno.
Además, ante la amenaza real de que el Congreso se cargue al jefe de Gabinete y envíe una señal de extrema debilidad a los mercados internacionales, el perfil de Santilli aporta la experiencia de negociación política y territorial de la que adolece el actual esquema de Adorni.
Su eventual ascenso disipa el riesgo de batallas cruzadas en áreas sensibles, a diferencia de alternativas más combativas como Federico Sturzenegger, cuyo desembarco generaba un veto automático del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Será un fin de semana movido”, comentaban en los pasillos de la Casa Rosada al cierre de la jornada de este viernes, de acuerdo con Ámbito, anticipando que las próximas horas serán claves para oficializar el desembarco del ministro del Interior en la Jefatura de Gabinete y contener el impacto de una crisis que obligó al oficialismo a recalibrar su estrategia de urgencia.
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