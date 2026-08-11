Paro nacional: nuevo comunicado de Sandra Pettovello y el Ministerio de Capital Humano para los docentes
Ante el inminente paro nacional universitario, la titular de la cartera y sus funcionarios le respondieron a los docentes asegurando que transfieren los fondos.
El conflicto por el paro nacional en las universidades sumó un nuevo y encendido capítulo. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, emitió un contundente comunicado en respuesta a la medida de fuerza impulsada por los docentes y no docentes, que se encuentran reclamando en todo el país.
El texto completo de Capital Humano sobre el paro nacional
El comunicado oficial publicado por la cartera de Estado sostiene lo siguiente:
Frente a la medida de fuerza convocada para el próximo miércoles 12 de agosto, el Ministerio de Capital Humano informa, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidad Nacionales.
Hospitales universitarios
Al 10 de agosto de 2026, el estado de las transferencias correspondientes a hospitales universitarios es el siguiente:
- Universidad Nacional de Cuyo: Resolución N.º 427/26 por $2.259.960.000. Se paga mensualmente la suma de $188.330.000.
- Universidad de Buenos Aires: Resolución N.º 420/26 por $20.000.000.000, devengada y transferida. Asimismo, Resolución N.º 484/26 por $20.000.000.000, ya devengada y en proceso de transferencia.
Asimismo, se encuentran tramitando administrativamente las asignaciones de fondos correspondientes a:
- Universidad Nacional de Córdoba: $2.259.960.000.
- Universidad Nacional de La Rioja: $380.260.885.
Paritaria salarial universitaria
A través de la Resolución N.º 430/26 de fecha 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional ya ha transferido la suma de $ 666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.Y, por su parte, la Resolución N.º 478/26 de fecha 3 de agosto de 2026 se asignó la suma de $ 448.544.808.500 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de julio de 2026.
El Ministerio continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios. Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente.
Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación.
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