Paro nacional: nuevo comunicado de Sandra Pettovello y el Ministerio de Capital Humano para los docentes

Universidad Nacional de Córdoba: $2.259.960.000.

$2.259.960.000. Universidad Nacional de La Rioja: $380.260.885.

Paritaria salarial universitaria

A través de la Resolución N.º 430/26 de fecha 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional ya ha transferido la suma de $ 666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.Y, por su parte, la Resolución N.º 478/26 de fecha 3 de agosto de 2026 se asignó la suma de $ 448.544.808.500 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de julio de 2026.

El Ministerio continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios. Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente.

Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación.