Estremecedor relato de la mamá del nene asesinado por un pitbull en Córdoba: "Cuando lo vi..."

El lugar donde ocurrió el ataque

“Lo único que quiero es justicia por mi hijo, que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, expresó.

Según indicó, pese a que los perros estaba atados, en el terreno no había ningún cartel de advertencia sobre la presencia de los animales.

"El dueño tiene la culpa": la palabra de la abuela de Salvador

La familia del nene reclama por justicia contra los dueños del animal

La abuela de Salvador, Brenda, también se expresó sobre lo sucedido: “Lo único que pido es que la gente que tiene este tipo de animales, que tengan una tenencia responsable, que sean conscientes, que no los dejen que anden como si nada. Si no son responsables, ¿para qué tienen ese tipo de perros?”, sostuvo.

“El que tiene que pagar todo esto es el dueño, es el que tiene la culpa. El perro actuó porque es un animal, no razona, no piensa, el dueño sí. Va a tener que pagar por todo esto”, afirmó.

La familia aseguró que la fiscalía ya comenzó a actuar en la causa. Mientras tanto, las dos personas que vivían en el terreno siguen prófugas, aunque los allegados de Salvador sabrían quiénes son.