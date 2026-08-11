Estremecedor relato de la mamá del nene asesinado por un pitbull en Córdoba: "Cuando lo vi..."
El nene de 3 años murió tras un brutal ataque en barrio Villa La Lonja. Los dueños del animal permanecen prófugos.
Tras la trágica muerte de Salvador, el nene de 3 años que fue atacado por un perro de raza pitbull en Córdoba, la familia del pequeño dio detalles sobre los momentos previos al hecho. En medio del dolor, reclaman justicia, mientras los dueños del animal siguen prófugos.
El dramático episodio ocurrió el domingo en una construcción precaria dentro del barrio Villa La Lonja, ubicado al sur de la ciudad de Córdoba. Las dos personas que vivían ahí se dieron a la fuga luego del ataque del animal y son intensamente buscados.
“Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más porque el dolor y lo que yo vi es una tragedia, es algo tremendo”, dijo Claudia, la mamá del niño, en declaraciones a ElDoceTV.
La mujer contó que todo ocurrió mientras el padre del niño lavaba una camioneta en la vereda. Ella, en tanto, había entrado a su casa a preparar la comida. Fue entonces cuando notó la ausencia de su hijo.
“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi”, relató. Según explicó, su pareja le respondió que el nene se había ido “a la vuelta”, algo que solía hacer. Al buscarlo, se encontró con la dramática escena: “Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”.
“Lo único que quiero es justicia por mi hijo, que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, expresó.
Según indicó, pese a que los perros estaba atados, en el terreno no había ningún cartel de advertencia sobre la presencia de los animales.
"El dueño tiene la culpa": la palabra de la abuela de Salvador
La abuela de Salvador, Brenda, también se expresó sobre lo sucedido: “Lo único que pido es que la gente que tiene este tipo de animales, que tengan una tenencia responsable, que sean conscientes, que no los dejen que anden como si nada. Si no son responsables, ¿para qué tienen ese tipo de perros?”, sostuvo.
“El que tiene que pagar todo esto es el dueño, es el que tiene la culpa. El perro actuó porque es un animal, no razona, no piensa, el dueño sí. Va a tener que pagar por todo esto”, afirmó.
La familia aseguró que la fiscalía ya comenzó a actuar en la causa. Mientras tanto, las dos personas que vivían en el terreno siguen prófugas, aunque los allegados de Salvador sabrían quiénes son.
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