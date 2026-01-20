Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial
El presidente arribó a Suiza junto a su comitiva y tendrá actividad oficial en el marco del encuentro económico internacional.
El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. Su intervención genera expectativa por el tono que adoptará su discurso y por posibles definiciones alineadas con la política internacional del expresidente estadounidense Donald Trump.
La Oficina del Presidente difundió en la red social X una imagen del arribo de la comitiva oficial, integrada por Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.
En tanto, este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó una modificación en la agenda presidencial y confirmó que Milei participará de la firma del Consejo de Paz impulsado por Trump, una iniciativa orientada a reducir la influencia diplomática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El discurso de Javier Milei en Davos
El momento de mayor exposición de Javier Milei será a las 15:45 (hora local) del miércoles, cuando intervenga en una de las sesiones centrales del Foro ante líderes mundiales. Pese a que el mandatario hablará antes que Donald Trump, la agenda oficial ratificó que no hay un encuentro formal previsto entre ambos.
Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el jueves 22 estará dedicado a la prensa internacional de negocios. Milei brindará entrevistas exclusivas a la agencia Bloomberg y a la editora en jefe de la prestigiosa revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.
El arribo del Jefe de Estado a la Argentina está programado para el viernes a las 6 de la mañana, tras lo cual retomará de inmediato la actividad en la Casa Rosada para seguir de cerca el tratamiento de las leyes en el Congreso.
El detalle de la agenda de Javier Milei en Suiza
Lunes 19 de enero
- 21 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Zurich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 hs
Martes 20 de enero
- 21 hs 17 hs (a confirmar) - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro
Miércoles 21 de enero
- 10:05 hs 06:05 hs - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin
- 10:15 hs 06:15 hs - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”
- 11:30 hs 07:30 hs - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales
- 15:30 hs 11:30 hs - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende
- 15:45 hs 11:45 hs - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial
Jueves 22 de enero
- 11:05 hs 07:05 hs - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg
- A continuación - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes
- 18 hs 14 hs - Partida del vuelo especial que conduce al señor Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina
Viernes 23 de enero
- 06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires
