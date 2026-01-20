Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

El arribo del Jefe de Estado a la Argentina está programado para el viernes a las 6 de la mañana, tras lo cual retomará de inmediato la actividad en la Casa Rosada para seguir de cerca el tratamiento de las leyes en el Congreso.

El detalle de la agenda de Javier Milei en Suiza

Lunes 19 de enero

21 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Zurich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 hs

Martes 20 de enero

21 hs 17 hs (a confirmar) - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

10:05 hs 06:05 hs - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

10:15 hs 06:15 hs - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

11:30 hs 07:30 hs - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

15:30 hs 11:30 hs - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

15:45 hs 11:45 hs - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

11:05 hs 07:05 hs - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

A continuación - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes

18 hs 14 hs - Partida del vuelo especial que conduce al señor Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires