Graciela Alfano habló sobre su encuentro con Javier Milei y su hermana Karina: "Intimida..."
La exvedette siempre fue blanco de rumores de una posible relación con el presidente y ahora tuvo un encuentro con él. Los detalles.
Tras varios rumores que la involucraban en una nueva relación, Graciela Alfano se instaló nuevamente en el centro de la escena mediática luego de un fin de semana que fusionó el polo, la política, fotos virales y declaraciones picantes. La diva se cruzó en un evento con Karina Milei y con el propio presidente Javier Milei, y no dudó en relatar cómo fue la experiencia, llegando a deslizar que “nada está descartado” en relación con el mandatario con quien se la relaciona desde que se supo que el libertario está soltero.
Durante su participación en el ciclo Desayuno americano, Alfano fue consultada sobre su encuentro con la hermana del presidente y rápidamente se deshizo en elogios. “Me encantó, me impresionó, es mucho más linda personalmente que lo que sale en fotos. Es buenísima y simpática. Una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”, aseguró la reconocida figura.
La diva incluso enfatizó que la hermana del jefe de Estado irradia una serenidad particular, que la ubica en un plano superior: “Está en un lugar más arriba, en el sentido espiritual, mental. Tiene la tranquilidad de los que ya entendieron cómo va la cosa”, expresó Alfano.
También circuló una foto de Graciela Alfano junto al presidente, y la actriz profundizó en la sensación que le generó la cercanía con el mandatario. La exvedette describió una energía muy particular en el líder libertario: “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco”.
La conversación tomó un giro cuando le preguntaron si se involucraría sentimentalmente con Javier Milei. Lejos de cerrar la posibilidad, Graciela lanzó una frase que encendió rápidamente las alarmas en el ámbito mediático y político: “Sigamos, dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”.
Ante la inevitable pregunta sobre las posibles reacciones que podrían generar sus comentarios en las exparejas del Presidente, como Yuyito González o Fátima Florez, Alfano retomó su estilo particular fue tajante en su postura de indiferencia.
“A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”, sentenció la diva, dejando en claro que su foco está puesto en su propia experiencia y visión.
El episodio y las declaraciones de Alfano vuelven a ponerla en el centro del show business, ahora con un tinte político y personal que sugiere una nueva y llamativa puerta abierta en su vida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario